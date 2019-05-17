美國終止土耳其關稅優惠 減半鋼鐵稅

白宮表示，根據土耳其的經濟發展水平，終止該國參與普惠制 (GSP) 計劃的資格是十分合宜的，並表示此項決議將於 5 月 17 日起生效。不過同時，美政府也宣布將土耳其的鋼鐵稅調回 25%。

美國貿易代表處 (USTR) 在去年 8 月便開始審查土耳其的 GSP 資格，並在今年 3 月初表示土耳其不再有資格參加，因為該國「經濟上已經發展得很好」。不過土耳其當局認為美國違背了雙方價值 750 億美元的貿易協定。

去年兩國家捲入了外交爭端，川普將土耳其鋼鐵和鋁的進口關稅從 25% 調升至 50%，以對北約成員土耳其施加經濟壓力，迫使該國釋放遭指控進行恐怖主義行動的美國傳教士 Andrew Brunson。不過隨著 Brunson 獲釋，美國當局也進行了修正，將關稅調回到原先的 25%。

白宮在聲明中表示：「維持現有的大多數國家 25% 的關稅是必要且適當的，以解決國家安全受到威脅的損害。」它說。

土耳其是參與 GSP 的 120 個國家之一，GSP 是美國歷史最悠久、規模最大的貿易優惠計劃。它旨在通過取消對數千種產品的關稅來促進受益國和地區的經濟發展。

根據 USTR 的數據顯示，通過這項計畫，土耳其在 2017 年向美國出口了 16.6 億美元商品，占土耳其對美國出口總量的 17.7%。其中主要的關稅優惠商品包括汽車和汽車零件、珠寶和貴金屬以及石材。