土耳其「後門式升息」效果短暫 里拉週四持續下挫

在擔憂匯率一蹶不振之下，土耳其週四 (9 日) 採取了「後門式」升息，儘管讓里拉短暫失血，但效果並未持續太久。

在投資人擔心經濟陷入困境，與土耳其民主受侵蝕之下，里拉週四在早盤短暫回升後，又持續下挫 0.2%，至 1 美元兌 6.19 里拉，本週里拉跌幅已達 3.7%，今年 2 月以來累計兌美元跌近 20%。

美元兌土耳其里拉走勢

土耳其央行在匯率連跌 5 天後，週四宣布暫停拍賣為期一周的短期附買回債券，並停止以 24% 的利率對銀行提供流動性，來對抗里拉賣壓。

BlueBay Asset Management 新興市場資深策略師 Timothy Ash 表示，暫停一週回購是個軟弱無力的政策，實際情況是，每個人都知道土耳其外匯存底有限，而他們不想升息。里拉成為「出氣筒」，人們選擇拋售。

面對土耳其的經濟現況，儘管升息是個合理的選項，但是總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 卻一再呼籲降息，以支持增長和投資，表示寬鬆的貨幣政策可以降低通膨。

根據最新的官方估計，4 月土耳其的通膨年增率將達 19.5%，而經濟成長在第 4 季下滑至 - 3%。

在厄多安宣布伊斯坦堡市長選舉無效，必須重選之後，外資對土耳其的信心更進一步受挫。Lazard Asset Management 新興市場主管 James Donald 表示，這使土耳其民主受到傷害，如果人們對此非常非常生氣，他不會感到驚訝。

荷蘭 Rabobank 新興市場策略師 Piotr Matys 指出，土耳其央行採取的措施，無法改變里拉下跌的趨勢，市場對土耳其的擔憂，主要來自於土國的政治風險，以及全球貿易混戰局勢。