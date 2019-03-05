川普擬終止印度和土耳其的貿易優惠待遇

據外電報導，美國總統川普發表聲明，由於印度和土耳其不再符合「優惠關稅制度」 (Generalised System of Preferences，GSP) 的條件，美國因此計劃終止對印度和土耳其零關稅的貿易優惠待遇。

美國總統川普在週一 (4 日) 向國會發函，表明將終止兩國貿易優惠的意圖。美國貿易代表處 (USTR ) 在一份聲明中表示，美國終止貿易優惠的決定將由總統令頒布，但在通知美國國會後至少 60 天才會生效。

在優惠關稅制度下，受惠國允許免稅進口約 2,000 種產品，其中包括汽車零組件，工業閥門和紡織材料。

根據美國國會研究服務中心 1 月發布的一份報告顯示，印度在 2017 年是該制度的最大受益者，對於美國的免稅進口額為 57 億美元，而土耳其則排名第五大進口國，免稅進口 17 億美元商品。

川普在一封通知信中表示，印度「並未向美國保證，將提供公平合理進入印度市場的機會。」他曾指稱印度是高關稅國家，並表示美國商品出口印度面臨高關稅，但是印度商品出口美國卻免稅。一些美國公司也表示，對印度的乳製品和醫療設備的出口受到非關稅壁壘的影響。對此，美國計劃在 4 月份審查印度是否有資格獲得貿易優惠待遇。

此外，總統川普在另一封通知信中表示，土耳其不再是「仍致力於發展經濟的發展中國家」，因此土耳其不再有資格加入「普遍優惠制方案」。

川普與土耳其領導人 Recep Tayyip Erdogan 曾發生過多次分歧。先前，美國對土耳其的鋼鋁課徵高關稅，土耳其便採報復行動來反制。美國計劃將重新檢視土耳其是否有資格受到優惠國待遇。