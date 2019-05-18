下半年能否回春？華爾街看法分歧 Nvidia連2日大漲後跌回

Nvidia (NVDA-US) 週四公布獲利優於預期，但沒有重申稍早的全年財測，分析師對此看法分歧。

(財報：Nvidia 第一季獲利優於預期 盤後漲逾 7% 卻曇花一現）

根據 FactSet，5 個分析師下調目標價，7 個分析師上修目標價，但其中沒有人改變股票評級，多數人都認為 Nvidia 所公佈的消息大多不令人訝異。

Raymond James 分析師 Chris Caso 表示，「我們原先認為這預測太激進 (我們猜許多投資者也這樣)，我們的估計已反應更保守的觀點。」他維持目標價在 180 美元。

Nvidia 週四公布財報後，盤後一度上漲 7% 之多，但因 Nvidia 拒絕重申財測，並稱數據中心營收回彈的能見度很低之後，股價回落。

週五也持續這樣大起大落的走勢，早盤漲幅高達 3.5%，但邁向收盤時跟著廣泛市場走低，最終收跌 2.28%。美股週五 S&P 500 和 Nasdaq 等主要股指收低，費城半導體指數跌幅 1.7%。

Nvidia 的數據中心事業顯示首次年率下降，也承認目前市場能見度低，分析師對於是否即將復甦的看法分歧，例如：

Needham 分析師不認為今年下半年數據中心能出現反彈；Jefferies 分析師認為，今年下半年數據中心的支出就會復甦，過去一段時間數據中心在處理器上的花費高於趨勢線，所以要耗費 2 至 4 季才能消化。

Bernstein 分析師 Stacey Rasgon 對這樣的說法不以為然，他認為現在很難對 Nvidia 數據中心業務的疲弱點下定論：雖然它符合其他晶片公司傳出的訊息，但 Nvidia 現在似乎更糟糕。

「Nvidia 表示，純粹是因為週期性才出現疲弱（超大規模供應商在消化），這說法雖不見得有錯，但他們的表現似乎比同業更糟糕。」他將目標價下調至 150 美元。

令人困惑的是 Nvidia 的核心遊戲業務的反彈，該業務終於撐過了「加密熱潮後的宿醉」，且返回去年推出新遊戲晶片圖靈 (Turing) 時預期的表現，Nvidia 預期，本季某個時刻或下一季，遊戲業務可以完全返回正常營收水準 (根據富國分析師 Aaron Rakers，即一季約 14 億美元)，歸功 Nintendo (NTDOY-US) 的推動。

Sig Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 表示，「有點訝異，隱含的遊戲業務財測優於我們的預期，這是受益於 Nintendo Switch 銷售的強勢回升，因為任天堂推出 Switch 的較低成本版。」他重申其正面評價，目標價 215 美元。

但 Raymond James 的 Caso 指出，對 Nvidia 來說，那些 Switch 的銷售利潤比一般利潤小得多了，但高階遊戲筆電銷售和數據中心的改善可望抵銷這一點。

汽車業務方面，Nvidia 過去 3 季成長緩慢，引起 Instinet 分析師 David Wong 關注，他臆測這可能與英特爾 (INTC-US) 進軍自動駕駛業務有關。

「我們認為，Nvidia 的連續汽車成長動能可能已經停滯，這讓英特爾 / Mobileye 可以在自動駕駛晶片市場邁進一步。」Wong 維持 145 美元的目標價，同時他也指出 Nvidia 的數據中心市場還面臨來自 AMD (AMD-US) 的競爭壓力。

整體而言，接受 FactSet 追蹤的分析師，超過半數 (38 人中有 22 人) 給予 Nvidia 的股票評價等同於「買進」，另 13 人給予「持有」，僅有 3 人認為該「賣出」。平均目標價為 183.10 美元，隱含漲幅 14% 以上。