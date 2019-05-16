南台灣地產交易轉熱 遠雄未來2年年推案量都將達百億元

南台灣地產交易去年第 4 季起轉熱，遠雄建設 (5522-TW) 旗下遠雄房地產總經理張麗蓉今 (16) 日指出，未來 2 年在高雄、台南合計年推案量，都將達百億元水準，占整體遠雄的推案比重將明顯提高。

遠雄房地產上月於高雄楠梓區，推出 11 億元總銷的「遠雄明水漾」15 樓住宅建案，遠雄表示，「遠雄明水漾」 4 月 5 日開案後即熱銷，創造 10 天銷售近 30 戶的業績，也讓遠雄轉加重南台灣推案比重。

張麗蓉指出，遠雄雄未來 2 年的南台灣推案比重將大幅提高，高雄、台南合計年推案量，都將達百億元水準，除高雄楠梓區建案，明年也將在三民區科工館生活圈，推出總銷 55 億元的大樓建案。

遠雄建設今年反手積極購地，3 月 14 日砸下 21.55 億元，買下高雄重量級家族南和興產的三民區科工館對面 2155 坪土地，每坪交易價格破 100 萬元，也刷新區域路段天價。

遠雄建設 3 月間買下高雄市三民區原愛買高雄店 2155 坪住四土地，未來將開發為高級住宅大樓，估計總銷售金額上看 55 億元，希望 2020 年上半年可以取得建照並推出。

依照內政部統計最新資料顯示，全台買賣移轉棟數觸底反彈後，北中南房市的交易結構也出現微妙變化，2011 年景氣高檔時，雙北市移轉棟數，一度占比高達 37%，每 100 戶建物移轉，雙北就占 37 戶，但到 2019 年第 1 季最新一季的移轉，雙北市占比衰退到 29%，不過房價水準較平價的南台灣，台南與高雄市的占比，從 16% 拉高到 22%，南台灣房市交易近年的確較北部更熱絡。