中美貿易戰加劇 新興市場出現七個月以來最嚴重資金外流

根據國際金融協會 (IIF) 在週三 (15 日) 的一份報告中指出，由於中美之間的貿易緊張局勢升級，造成近幾週新興市場出現自去年 10 月份以來嚴重的資金外流。

儘管中美貿易談判仍在進行當中，美國總統川普在上週便決議對 2000 億美元中國商品提高關稅，從 10% 調升至 25%，令全球市場震驚。川普在當時聲稱中國違背了之前做過的承諾。爾後北京政府在週一 (13 日) 進行了回擊，表示將對美國 600 億美元商品加徵報復性關稅。

根據國際金融協會 (IIF) 的數據顯示，面對國際間的動盪與不確定性，新興市場的資金外流主要以中國股市為主。中國地區新興市場在週一出現了 15 億美元的資金流出，上週則是有 25 億美元的資金外流。

IIF 的經濟學家 Jonathan Fortun 和 Greg Basile 表示，台灣地區的資金外流在週三 (15 日) 達到了 4 億美元，其他新興亞洲國家，如韓國、印度和印尼也都出現了與中國類似的反映，突顯了中美貿易緊張局勢升級對於整體新興市場的風險。

不過從債券市場來看，資金的流入量維持穩定，泰國地區的債市在本週錄得近三個月的最高單日資金流入量，超過 2.4 億美元。

IIF 表示，最近的資金流出約為 10 億美元，去年 10 月份出現 11 億美元資金外流以來的最大規模。