日經：TPK宸鴻稱與JDI在意見上有出入 若無共識將會撤出

預定向日本經營重建中的中小型液晶面板廠 JDI(6740-JP) 提供金援的 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)，董事長江朝瑞今 (16) 日表示，在出資問題上「正與 JDI 進行協商，希望在年內可以達成共識」，但雙方的合作關係，似乎充滿波折。

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江朝瑞在股東會結束後，接受了日本經濟新聞等日媒採訪。在與 JDI 有關的投資問題上，江朝瑞表示，「正與 JDI 進行協商，希望在年內可以達成共識」。然而雙方在「意見上有所出入」，他補充說道。

根據日經新聞報導，雖然未提到具體磋商內容，但他透露，「日方掌握了談判的主導權」，且彼此「在意見上有所出入，若無法達成共識的話，將會撤出」，這番發言也被認為是對 JDI 進行牽制。

TPK-KY 宸鴻是智慧型手機觸控面板的全球大廠，在面板製程上正進行整合，並打算在獲利模式上作出轉換。

江朝瑞表示，「(在製程上) 推動垂直整合是投資 JDI 的最主要目的」。並稱讚「JDI 不僅是在液晶方面，在 OLED 面板上也擁有高度的技術」。「(在對於 JDI 的金援上) 正努力去實現。雖然沒有具體時程，但是應該不會花費太多時間，希望在年內能夠達成共識。」

JDI 在今年 4 月，決定接受由 TPK-KY 宸鴻、富邦蔡家的私人投資公司、中國嘉實基金所組成的台中聯盟，共 800 億日圓的金援。然而台中聯盟在投資案的查核上已數次出現延遲。