4月境內基金規模3.1兆 資金減碼股市轉進債市

4 月全球股市攀向高檔，引發資金居高思危情緒，牽動資金轉向債券型基金，根據投信投顧公會統計，｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模單月增幅 8.15%；但股票基金則微幅縮水 0.65%。

根據投信投顧公會統計，4 月境內基金規模共 3.1 兆元，月增 3.04%、較去年同期增加 24%。但由於股市已邁入高檔，部分投資人趁勢獲利了結，將資金轉向債券，推升固定收益資產規模成長，其中又以｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模月增 8.15%，是 4 月少數規模成長的基金之一，並挹注整體境內基金規模再向上。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，新興債市 4 月受到美國經濟數據優於預期，導致美元指數走強干擾，但主要國家基本面持續改善，包括墨西哥、哥倫比亞等國在需求強勁帶動下，PMI 再度回升至擴張線以上。

整體新興債市已在 4 月底回穩，未來更有機會持續受惠於各國通膨溫和與經濟成長潛力，短線修正提供進場機會，建議投資人可適度增持相關資產。

至於股票型基金，包括國內投資股票與跨國投資股票基金規模則同步下滑，分別較上月減少 0.4%、0.76%，進一步觀察，跨國投資股票型基金中規模月增前十名的基金，多數為全球股票型基金。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒認為，目前全球貨幣政策尚未面臨轉折，風險性資產仍有上行潛力，無須過度保守而放棄資產成長潛力。

左思軒表示，市場預期下半年全球景氣回溫，全球最大經濟體美國的技術創新動能持續，以企業 EPS 長期成長性而言，醫療保健、半導體、軟體、網路、雲端及工業自動化為最佳選擇，即使產業景氣短線進入調整，調整結束後也將回到成長軌道，因此對市場未來走向樂觀，建議藉由全球型基金參與。