美中協議變數早現端倪！中國 3 月大舉拋售美債 創近 2 年半來最高

週三 (15 日) 美國財政部公布「國際資本流動月度報告」顯示，美國海外債主國動作頻頻，受到美中貿易協議的不確定影響，中國持倉 4 個月來首降，但 3 月美債最大賣家其實是加拿大，而最大買家是英國。

週三 (15 日) 美國財政部公布國際資本流動報告 (TIC) 報告顯示，中國 3 月拋售 204.5 億美元的美債，創下 2016 年 10 月以來最高。然而，2 月份，中國購買 10.8 億美元的美債。

中國自去年 11 月以來，首次減持美債，3 月中國持有美債為 1.121 兆美元，創 2017 年 5 月以來的最低，當時的持有量為 1.102 兆美元。資料顯示，2 月份為 1.131 兆美元。

中國自去年 11 月以來，首次減持美債。(圖片：zerohedge)

Jefferies LLC 資深貨幣市場經濟學家 Tom Simons 表示，3 月中國美債拋售，使中國 3 月持倉量與 2 月幾乎持平，消除前 4 個月的增幅。

市場人士表示，拋售美債向來被視為中國「核彈級選項」，美中貿易協議的不確定性原早已現端倪！儘管美國公債持有量下降，但中國仍是美國最大債權國。

此外，日本將美國公債持有量從 2 月份的 1.072 兆美元提高至 1.078 兆美元，為 2017 年 11 月以來最高，連續 第 5 個月增持。

3 月英國增持 333 億美元美債，增持規模最大，而加拿大減持規模最大，拋售 125 億美元美債，創 2011 年 11 月以來最高。

TIC 報告總體來看，美國 3 月跨境投資淨流出 81 億美元，包括：