聯準會何時降息？ 基金經理人：S&P 500至少要再跌17%

美國貿易戰升溫，成為干擾金融市場與經濟的最大變數，根據美林全球基金經理人調查報告，貿易戰成為目前經理人最擔憂的市場風險 (37%)、其次分別為中國經濟放緩 (16%) 與美國政治爭端 (12%)，至於美國聯準會是否會祭出降息刺激經濟，受訪經理人則認為，至少要 S&P 500 至少要跌到 2350 點才有可能。

川普日前表示，聯準會如果降息，美國可在貿易戰中獲勝，S&P500 指數 15 日上漲 16 點收在 2850 點，以此推算，S&P500 指數至少還有 17% 的跌幅，換言之，目前聯準會降息救經濟的機率不大。

美中貿易戰儼然成為干擾經濟成長的最大變數，這也讓經理人調整投資部位，在避險心態下減持股票部分並增加現金持有，經理人本月債券淨減碼部位收斂至 7 年新高點，現金也加碼 7 個百分點，股票則調降 6 個百分點。

在股票投資部分，區域股市方面，新興股市仍較受經理人青睞，維持淨加碼 34%：而評價面較便宜的歐股與日股偏好度也上升。

受訪經理人認為，歐洲央行 4 月利率會議持續鴿派並維持低利率，寬鬆資金環境有助收斂歐股下檔風險，因此增加歐股 9 個百分點至淨加碼 9%，日股也升至中立，至於美股部位小幅下滑至淨加碼 2%，英股及持續為減碼重心，淨減碼 28%。

受訪經理人表示，在美中貿易戰干擾下，預期今年全球經濟成長恐較去年放緩，不過薪資成長可能推升通膨，加上公債買盤減少，預料可望支撐美國 10 年期公債殖利率，明年可望在 2% 到 3% 區間震盪。