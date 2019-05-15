AOI設備廠晶彩科前4月EPS 2.19元 超越去年全年獲利

自動光學檢測 (AOI) 設備廠晶彩科 (3535-TW) 展現營運爆發力，4 月營收 3.24 億元創新高，今 (15) 日應主管機關要求，公布自結單月自結，稅後純益 4537 萬元，每股純益 0.57 元，加計第 1 季財報，晶彩科前 4 月稅後純益 1.73 億元，每股純益 2.19 元。

晶彩科 2018 年稅後純益 8427 萬元，每股純益 1.07 元，創 8 年來新高，首季財報稅後純益 1.28 億元，已超過去年一整年獲利，單季每股純益 1.62 元。

晶彩科營收來源以 TFT-LCD Array 線上光學自動檢測系統為主，營收占比約 70%，目前兩岸主要面板廠都是客戶，晶彩科並切入 RFID 標籤業務，目前非主力收入，至於近年，中國大陸新世代面板廠新產能不斷開出，晶彩科參與各廠產能相關訂單，也取得後續 10.5 代廠設備訂單。

由田 (3455-TW) 去年公開收購取得晶彩科 26.71% 股權，也有助兩家 AOI 設備廠在面板製程前後段設備的整合，晶彩科預計，今年董監改選中，將拿出 2 席董事及 1 席監察人給予由田。

不過，由田上月完成處分 5300 張晶彩科股票後，13 日再申讓 5000 張，由田完成處分這批 5000 張晶彩科股票後，對晶彩科持股比例仍達 13.67%；由田強調，今年股東會改選後，將進入晶彩科董事會，雙方合作關係並沒有變化。

由田 13 日提出申讓晶彩科 5000 張的同時，晶彩科副總王子越也同步申讓持股 2000 張；王子越原持有晶彩科 2182 張，此申讓也等於要賣出手中超過 9 成的持股。