由田決再處分5000張晶彩科股票 晶彩科副總也同步申讓9成持股

自動光學檢測 (AOI) 設備廠由田 (3455-TW) 今 (13) 日決議再度申讓 5000 張晶彩科 (3535-TW) 股票，預計完成之後，對晶彩科的持股將降至約 1.08 萬張，這是繼上月由田處分 5300 張晶彩科股票後的另一次處分動作；由田強調，今年股東會改選後，由田將進入晶彩科董事會，雙方合作關係並沒有變化。

不過，在今天的由田提出申讓晶彩科 5000 張的同時，晶彩科副總經理王子越也同步申讓持股 2000 張；王子越原持有晶彩科 2182 張，此一申讓動作也等於要賣出手中超過 9 成的持股。

由田與晶彩科都是 AOI 檢測設備供應商，2018 年由田透過公開收購方式，買下晶彩科 26.7% 股權，並躍升為晶彩科單一最大股東，持股成本約每股 20 元，但今年 4 月間由田處分 5300 張晶彩科持股，獲利 7460 萬元，今天再度申讓 5000 張。

由田目前仍然晶彩科的單一最大法人股東，且在今年的晶彩科董監全面改選中，可望在 9 席董事 (含 3 席獨董) 中拿下 2 席董事、3 席監察人中拿下 1 席，由田在轉進行其他轉投資的資金需求考量之下，今天董事會決議再處分晶彩科 5000 張。

即使由田完成處分這批 5000 張晶彩科股票之後，對於晶彩科的的持股比例仍達 13.67%。

由田今日也公布 2019 年首季財報，營收 5.76 億元，毛利率 49.53%，季增 9.95 個百分點，年增 6.96 個百分點，稅後純益 1.05 億元，季增 16%，年增 35.7 倍，每股純益 1.76 元。公司營收、毛利及獲利，同創第 1 季歷史新高。

由田首季營運亮麗表現，主要在中國面板產能持續開出，帶動平面顯示器 (LCD 面板) 設備需求增加，外加 AI 系統已於 3 月份貢獻部分營收，促使由田第 1 季業績走高，獲利除 AI 系統帶來之貢獻外，LCD 檢測設備毛利率也創 9 季新高，外加轉投資收益，推升首季獲利表現。

由田去年布局 4 大多元新產品線，並持續優化原 PCB、LCD 等檢測設備的產品組合，對營收、獲利助益初見成效，公司有信心持續提升毛利率與利潤率，對全年度整體營運展望樂觀。