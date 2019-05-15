家登Q1每股小賺0.1元 有信心今年營收再衝高

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，受惠高階製程產品銷售力道增溫，稅後純益為 708 萬元，雖季減 95.15%，但較去年同期轉盈，每股純益 0.1 元；家登表示，在中國半導體廠陸續投入建廠與投產之下，需求強勁可期，有信心今年營收可望再創高。

家登第 1 季合併營收 4.08 億元，季減 25.95%，年增 18.25%，毛利率 23.98%，季減 8.3 個百分點，年增 7.88 個百分點，營益率 0.11%，季減 11.14 個百分點，但較去年的 - 15.34% 轉正；稅後純益 708 萬元，季減 95.15%，但較去年同期轉盈，每股純益 0.1 元。

家登表示，過去幾年受到大量研發與資本支出投入，加上適逢淡季，使第 1 季營運表現普遍不盡理想，不過，近 2 年落實產品聚焦策略，著墨半導體利基型產品，在高階製程逐漸進入量產階段帶動下，高階載具銷售力道增溫，帶動首季營運較往年同期走揚。

展望後市，家登看好，高階製程量產時代來臨，全球高階製程客戶需求強勁，相關材料、設備、載具接連帶動一波升級需求，在中國客戶資本支出增加下，8 吋、12 吋新廠從去年底掀起投產潮，需求十分強勁，預估至 2020 年前，將有汰換的需求高峰。

除中國市場外，家登指出，台半導體廠也陸續發布中國據點擴產計畫，續投入大量資金，擴充 8 吋、12 吋晶圓產能，以各廠後續建廠及投產計畫來看，客戶訂單需求可期，有信心今年營收可望再創高。