〈房產〉豪宅又見新買氣 文華苑13樓宅逾6億元成交創新高

台北市實價登錄最新揭露一筆松山區知名豪宅「文華苑」的交易，這筆交易出現於今年 3 月，位於文華苑 13 樓，總價 6 億 741 萬元，每坪價格約 214.99 萬元，創文華苑實價揭露資料的最高價。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，文華苑引進國際知名酒店文華東方負責物業管理，特殊管理及服務模式讓文華苑成為松山區指標性豪宅，本次交易再寫新高，顯現豪宅內在美備受重視。

文華苑共有 28 戶，在實價登錄上揭露的交易資料共有 19 筆，交易單價落在每坪 150-210 萬元，郎美囡分析，台北市豪宅林立，在豪宅市場經過緊縮後，汰弱留強的情況更趨明顯，若建案本身沒有特殊性，銷售狀況往往不佳，甚至價格容易受到挑戰，文華苑因其特有管理及服務，以及死忠買盤挹注，讓該社區行情居高不下。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年觀察發現有些豪宅客一買再買大概有幾種類型，一種是希望把家族聚集在一起，可能自己買精華區的土地自己興建或者是持續購入同一棟豪宅，一種則是住習慣原本社區，有需求或手上資產較充裕時，碰到鄰居出售就出手購入，第三種則是屬於整合型的買方，有豪宅客針對老名宅持續購入，主要是看好高土地持分與好地段的改建效應，近期客戶購買豪宅時，也開始關注土地持分面積有多少。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於豪宅不斷推陳出新，在競品環伺的情況下，建案要能異軍突起，必須要有吸引高資產買方的特殊性，除了建築設計、建材上的規畫外，軟體服務也成豪宅訴求的核心，這也將是豪宅市場未來的趨勢。