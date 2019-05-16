〈房產〉大台北地區新建案近一年漲幅 淡水8.08%居冠

房市市調機構統計，近 1 年來大台北 30 個主要行政區的建案成交行情，漲多跌少；30 個行政區中，19 個新建案房價上漲，漲幅第 1 是淡水 8.08%，每坪上漲到每坪 28.1 萬元，其次永和 5.61% 漲幅，每坪上漲到 58.4 萬元。

市調機構住展企研室經理何世昌表示，近一年來房市景氣復甦，大台北各行政區房價普遍反彈上揚，不論上漲或下跌區域，大多呈現溫和波動，多數在波動幅度在 5 % 以內，顯示大台北近一年來房價處在盤整、緩步向上走勢當中。

統計顯示，大台北新建案近一年房價反彈幅度最大的前 10 個行政區，分別是淡水、永和、中山、蘆洲、大同、汐止、樹林、南港、大安與泰山，反彈反幅約 2-8% 不等。其中，只有台北市中山、大安，以及新北市永和等 3 區是蛋黃區，其他七區均為蛋白區，意味著近一年蛋白區房價率先反彈的訊號相當明顯。

近一年新建案房價上漲幅度第一名為淡水，今年第 1 季房價漲至每坪 28.1 萬元，年漲幅 8.08%。何世昌分析，淡水在 2014-2017 年間，房價經歷 4 年的大幅度修正，淡海輕軌沿線遍布成交 1 字頭的建案，紅樹林豪宅區也出現不少 2 字頭建案。但淡海 1 字頭建案陸續完銷結案後，新釋出的供給量極少，再加上淡海輕軌通車題材激勵，淡海與紅樹林一帶房價開始止跌回升。

然而，淡水房價反彈最強勢，但付出的代價也很顯著。房價修正期間，淡海 1 字頭、紅樹林 2 字頭建案買氣活絡，吸引大量雙北市輕移民買盤，是北台灣市況最熱絡的區域之一。但去年以來迄今，房價漲是漲了，但市況卻相當低迷，輕軌通車後買氣遠遜於通車前。

而近一年單價漲幅排名第二的永和，今年第 1 季新建案房價為每坪 58.4 萬元，年漲幅逾 5.61%。永和與淡水，同屬於前一波房價修正的重災區。何世昌指出，永和新建案房價曾一度逼近 7 字頭，但後來一路下殺，吸引自住與置產型買盤逐步出籠，去年房價終於出現跌深反彈態勢。

新一年新建案房價漲幅第三的台北市中山區，今年第 1 季房價來到每坪 98.3 萬元，年漲幅約 4.91%，並逐漸往每坪 100 萬元大關靠攏。中山區房價上揚，主要是近台北火車站周邊、中山北路二段，以及大直重劃區等區塊新建案價格上漲得較為明顯，且上漲的建案類型多為小宅案，大坪數建案並未跟上。

從去年中到現在，軍公教年金改革已經快滿一年，原市場熱議年金改革將不利房市。但若從近來房價走勢觀察，公教人員較多的行政區，如大安區、文山區、新店區、永和區等四區房價全都上漲，近一年漲幅分別約為 2.85%、2.04%、1.51%、5.61%。

何世昌表示，公教人員較多的行政區房價未因年金改革而下跌的原因，主因是近年房市景氣好轉動帶。其次，可能與公教人員買房觀念比較保守、傳統有關；即使退休金減少，不管是買房自住、或是幫忙子女購屋，該買房還是會買，頂多刪減休閒消費，以及縮小坪數、降低購屋預算，區域住宅需求並未明顯降低。