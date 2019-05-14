中東海域油輪遇襲 原油期貨看漲

週一 (13 日) 報導，跟隨美股走勢，週一油價下跌，因四艘油輪在沙國附近遇襲，能源市場擔憂或許會衝擊原油供應，早盤推高油價。

7 月 Brent 原油期貨價格下跌 39 美分，收每桶 70.23 美元。盤中高點達 72.58 美元，今日讓連續 3 日的漲勢止步。

6 月 WTI 原油期貨價格下跌 62 美分，收每桶 61.04 美元，此前曾觸及 63.33 美元。

據外電週日 (12 日) 報導，沙國表示有兩艘油輪在阿拉伯聯合大公國附近海岸，遭到蓄意破壞攻擊，沙國對此譴責此舉意圖削弱全球原油供給安全。

同日阿拉伯聯合大公國也表示，四艘商船在 Fujairah 港口附近遇襲，四艘遇襲商船皆為石油工業用船隻，分別為兩艘沙國油輪、一艘挪威籍油輪，以及一艘阿聯夏爾迦（Sharjah）酋長國的加油船。

此次攻擊並未造成任何死傷，或原油外洩，不過造成原油價格每桶上漲超過 1 美元，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 於週一 (13 日) 呼籲深入調查此次蓄意襲擊。

近幾個月來，由於對伊朗的打擊，美國對委內瑞拉的制裁以及原油輸出國組織和俄羅斯在年初實施的減產措施，導致油價飆升。

加上美中貿易戰抑制對石油的需求，拖累股市，NYMEX 的 6 月原油期貨 5 月 13 日收盤下跌 0.62 美元或 1% 成為每桶 61.04 美元。

美國能源資料協會 (EIA) 週一在月度鑽探產能報告中稱，預計美國七個主要頁岩油田 6 月石油產量將增加約 8.3 萬桶 / 日，至約 849 萬桶 / 日的新高