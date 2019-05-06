〈關稅戰再起〉川普推文讓油價一度挫逾2% 布蘭特原油跌破70美元

美國總統川普日前透過推特宣布，本週五 (10 日) 起，將把 2000 億美元中國輸美商品的懲罰性關稅稅率，從 10% 提高至 25%，令市場感到錯愕；今 (6) 日國際油價一度重挫逾 2%，布蘭特原油期貨跌破每桶 70 美元。

台北時間週一下午 3 點 33 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.88%，至每桶 69.52 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.10%，至每桶 60.64 美元。

布蘭特原油期貨跌破 70 美元。(圖：翻攝自 Investing.com)

倫敦資本集團 (London Capital Group) 分析師 Jasper Lawler 在接受路透社採訪時表示，川普突然對關稅採取強硬立場，嚇壞了投資人，「人們對未來的石油需求，感到擔憂。」

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至 4 月 26 日當週，美國原油庫存增加 993 萬桶，遠高於市場預期 (增加 148.5 萬桶)，並創 2017 年 9 月以來最大增幅；該消息導致上週油價走跌，如今，美中貿易緊張情勢，使油價再度面臨利空。

川普曾多次宣稱，美中貿易談判進展順利，但他週日 (5 日) 於推特發文，稱貿易協商進度緩慢，自本週五起，美方將把 2000 億美元中國輸美商品的懲罰性關稅稅率，從 10% 提高至 25%，且擬另對價值 3250 億美元、尚未被加稅的中國產品，施以懲罰性關稅。

川普寫道，過去 10 個月來，中國為價值 500 億美元的高科技產品，支付 25% 的關稅；為 2000 億美元的其他商品，支付 10% 關稅，這些稅金，有利美國經濟，但從本週五開始，原本 10% 的懲罰性關稅稅率，將被調升至 25%，「與中國的貿易協商進度太慢了，他們還想重新協商。免談！」

據悉，雖然先前美中貿易磋商進展順利，但中國在技術轉移等關鍵議題上出爾反爾，令美方感到不滿。

美中雙方原定本週三於美國華府，進行新一輪貿易談判，但川普的推文，讓中方感到意外，傳將取消談判代表、國務院副總理劉鶴的訪美行程。