能源盤後—美股崩潰 拖累石油吐光漲幅 然未來仍看漲

週一 (13 日) 交易，石油期貨收低，吐回稍早因沙國油輪遭蓄意襲擊帶來的漲幅，係因美股大跌，引發市場厭惡高風險資產，其中包括石油。

石油價格資訊服務公司能源分析全球主管 Tom Kloza 表示，宏觀經濟帶來的下行力道已與地緣政治風險的上升力道齊平，「當這一切相等的時候，石油應該走高，但如果股市崩潰，油價就無法升值。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 62 美分或 1%，收每桶 61.04 美元，為最前月契約自 3 月 29 日以來最低收盤價。盤中高點曾達 63.33 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 39 美分或 0.6%，收每桶 70.23 美元。盤中高點達 72.58 美元，今日讓連續 3 日的漲勢止步。

地緣政治風險 (油價上行力道)

外媒報導，沙國石油部長 Khalid al-Falih 向國營媒體表示，2 艘油輪週日早上準備橫跨波斯灣時遭到「嚴重破壞」，但不清楚幕後指使者身份。

數日前，美國表示將派遣一艘航空母艦和轟炸機前往中東，防止伊朗攻擊在地美軍。

據報導，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 呼籲調查該沙國油輪遭襲擊的事件。

美國川普上個月決定終止採購伊朗石油的制裁豁免權，戮力讓伊朗石油出口降至 0，伊朗曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，以報復制裁。

中美貿易紛爭 (油價下行力道)

中美雙方上週五未能達成貿易協議，週末似乎繼續磋商，雙方緊張氣氛再起，諸如股市的風險資產週一大跌，石油期貨收盤時，道指跌約 560 點或逾 2%。

在美方揚言調高中國價值 2000 億美元貨品的關稅至 25% 之後，北京當局週一表示，中國也將調升美國約莫 600 億美元貨品的進口關稅至高達 25%。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「有一種警惕心理認為，長期的貿易糾紛可能導致經濟放緩及石油需求成長放緩，且儘管美國需求增長，美國產油量也增長。」

因此，Steeves 認為，油價會不會因為地緣政治上行力道而支撐上去，「端視霍爾木茲海峽和休斯頓船舶航道的風險嚴重程度。」週五下午因一艘天然氣郵輪遭一艘拖船撞上後，休斯頓船舶航道暫時關閉至週日清理完現場後才開放。

Steeves 認為，整體而言，油價應該會因這個不確定性持續而上漲 1% 或 2%。目前，中東緊張局勢似乎加劇，對全球供應構成潛在威脅。

然而，Kloza 認為，沙國油輪遭破壞的事情甚至還不是推升原油價格的支撐力之一，光是委內瑞拉的供應問題、伊朗供應持續縮減，再加上非洲供應量可能下降，例如利比亞、奈及利亞和阿爾及利亞等，就足以抬升油價，「未來 125 天左右，石油大致將承受上行壓力。」

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