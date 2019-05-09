〈關稅戰再起〉美中貿易戰前景不明 國際油價一度跌破70美元

雖然美國原油庫存意外下滑，帶動週三油價走揚，但受美中貿易爭端加劇、前景不明影響，今 (9) 日油價回落，布蘭特原油一度跌破每桶 70 美元。

台北時間週四下午 5 點 18 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.13%，至每桶 70.28 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.24 %，至每桶 61.97 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

今日稍早，布蘭特原油期貨一度跌至每桶 69.72 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週原油庫存減少 400 萬桶，與分析師預估的增加 120 萬桶落差極大；受此消息影響，週三國際油收高。

然而，美中貿易緊張情勢升溫，引發對全球經濟成長及原油需求的擔憂；荷蘭國際集團 (ING) 在最新報告中指出，「美中兩國達成協議的希望逐漸消退，今天上午，油市面臨新一波壓力。」

但報告亦稱，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯實施減產，使油價獲得支撐，就根本上來看，油市仍屬積極。

美國總統川普週三於推特發文，稱北京當局知會白宮，已派中方談判代表、國務院副總理劉鶴赴美，針對貿易問題「達成協議」；川普並說，中國違背了協議承諾，因此必須付出代價，但他樂意「保留」對中國輸美商品的關稅。

此外，美國貿易代表署辦公室日前發布聯邦公報 (Federal Register)，宣布將自美東時間週五 (10 日) 凌晨 0 點 01 分起，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵關稅，稅率會從先前的 10%，調升至 25%。

面對美方的關稅威脅，中國商務部昨日深夜發布新聞稿回應，稱「升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。」