減緩貿易戰衝擊 川普將提供美國農民150億美元的援助

繼中國宣布 6 月 1 日起對美國 600 億美元商品加徵 5% 至 25% 的報復性關稅後，美國總統川普在週一 (13 日) 表示，政府計劃提供約 150 億美元的援助，以減緩貿易戰對美國農民的衝擊。由於貿易戰進入白熱化，美國農產品可能淪為中國貿易戰中的關稅目標。

「中國定會在某種程度上對美國農民進行報復，因此在對中國的關稅收入當中，政府計畫提供大約 150 億美元為我們的農民帶來互惠措施，這樣我們的農民就可以平安度過。」川普在白宮接受記者採訪時表示。

美國農民一直以來是川普的一個關鍵選區，在貿易戰中受到的打擊最為嚴重。大豆是美國最有價值的農產品出口，在 2018 年對中國的出口量降至 16 年來的最低水平。美國對其地方的大豆出口也未能彌補這一損失。美國大豆期貨也在週一跌至十年來的最低點。

繼去年美國農業部推出 120 億美元的計劃，以補償農產品價格下跌以及與中國和其他國家的貿易糾紛導致的銷售損失後，此次新的援助計劃將是對農民的第二波援助。

美國農業部長 Sonny Perdue 在上週五 (10 日) 曾表示，川普在先前就曾要求他制定一項計劃，以幫助美國農民應對美中貿易戰對農業的帶來的嚴重影響。

中國在週一調升包括冷凍蔬菜和液化天然氣在內的一系列美國商品關稅作為反擊。 去年，北京政府也對美國農產品，包括大豆、高粱和豬肉的進口徵收關稅，作為對美國加徵關稅的報復。