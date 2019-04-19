美中農產品關稅配額爭端 WTO裁決美方獲勝

WTO(世界貿易組織) 週四 (18 日) 裁決，美國先前控告中國部分農產品關稅配額措施違反承諾一案，由美方獲勝。

此案由歐巴馬政府在 2016 年底提出，是 WTO 近期在有關美中農業爭端案件中，第 2 次支持美國主張。今年 3 月，WTO 在華盛頓方面提起的另一項申訴，裁定中國糧食補貼政策違反承諾。

WTO 在其網站表示，中國在實施大米、小麥和玉米的關稅配額時，採用了有缺陷且不透明的方法，違反了要在「透明、可預測和公平的基礎」上，管理這些配額的義務。

在裁決文中表示，中國關稅配額「從開始到完成的整個過程，都存在法律缺陷」。

美國聲明表示歡迎裁定結果

美國貿易代表 Robert Lighthizer 和農業部長 Sonny Perdue 發表聲明，對 WTO 裁決內容表示歡迎，認為中國的配額方式，造成了美國農民無法進入中國的糧食市場。

據美國農業部估計，如果中國的關稅配額得到充分利用，僅 2015 年，就該有 35 億美元的玉米、小麥和大米進口。

WTO 這一裁決，正值美中貿易中尚未解決之際。美國貿易代表辦公室聲明，兩項 WTO 裁決，將幫助美國農民「在更公平的環境中競爭」，並補充表示，川普政府將繼續敦促中國迅速履行其 WTO 義務。

Perdue 在聲明中表示，確保貿易夥伴遵守 WTO 規則，對於美國農民來說是至關重要的，美國政府將使用所有工具，為美國穀物和其它農產品，爭取有意義的市場准入機會。

美國或中國可在接下來的 60 天內提起上訴，如果判決維持，中國必須修改目前的配額方式，否則可能面臨華盛頓方面的貿易報復措施。