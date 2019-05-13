【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

談判影響發酵，台股回測季線 10558

陸股港股有反彈跡象，短線仍不能全面悲觀

台股受到美中談判影響，雖然上個交易日陸股與美股多有反彈跡象，不過今天台股開盤就呈現弱勢，整體下殺高達 154.7 點，指數位置來到 10558，周線觀察將可能測試 10500 季線位置，如無法形成支撐將可能轉為中長線空方格局! 現階段仍屬於季線附近的多空交戰點，不能斷論市場真正的方向。

台股今天的跌幅高達 1.44% 為亞股中最為弱勢，由於台股位階較高，韓股、陸股已於季線下發展，也是今日跌幅較大的原因；認真觀察港股與陸股技術線型，則有打腳與反多的可能性；小道瓊早盤下跌 270 點，雖然仍偏弱勢，但早盤的漲跌幅已較前兩日收斂，已經沒有過去恐慌，仍需要觀察市場變化來推論未來台股的走勢。

5G 類股中昇達科處於百元上發展，仍上揚 3.41%，其它個股多有漲多拉回的味道；世芯因為比特幣漲升回 7123 元，股價處於紅盤；晶彩科四月份營收表顯亮麗，股價開盤就漲停鎖死；台股中強勢類股為生技股，旭富四月營收仍維持大幅擴張，股價上揚 4.85%；太醫、五鼎、聯合、鐿鈦等屬紅盤，資金避難意味濃厚；光學類股除原相、新鉅科維持強勢外，多拉回，大立光重挫 4.6%、玉晶光則跌幅達到 8.28%、中陽光也跌幅 7.86%，先前漲多個股成為空頭狙擊對象；國巨破長線支撐，價位來到 259.5，跌幅也拉高到 7.49%。

台股幾個重點個股中三王多落難，現階段台股仍未看到止跌訊號，10500~10650 間將可能產生震盪盤整，看盤整後表態方向，來論未來多空發展!

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估