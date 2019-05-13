【第一金投信】別管貿易是戰、是和 法人：這情況出現就進場

美中貿易衝突再升溫，美國對中國 2000 億美元商品加稅措施如期實施，引發市場不安情緒，中國、香港兩地股市近期震盪劇烈。第一金投信認為，美中貿易談判情勢未明朗前，今年來漲多的股市，短線震盪風險不低。不過，若市場出現非理性大跌，投資人反倒可留意分批布局的機會。

第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示，美中貿易是戰？是和？全球市場屏息以待。但是從去年第 4 季經驗研判，若股市持續出現非理性下跌，反倒是投資人進場加碼的良機。主要理由有二：

一是美中不會玉石俱焚：中國副總理劉鶴按計畫赴美協商，代表中國仍以達成協議為主要目標，讓步可能性較高；川普近期推特發言，目的在以戰逼和，儘早獲得成果，尤其 2020 年總統大選在即，經濟與股市強弱是選民檢視政績的重要指標，當然更不希望搞砸經濟。

二是企業獲利預期好轉：以美股為例，S&P 500 企業第 1 季獲利年增率預估值已從 3 月底的 - 4%，一路上修到 2%。雖然多數分析師對第 2 季保守看待，但往往預期不佳，造就未來上調的利多。而短期的漲多回檔，有利盤勢走得更健康、更持久。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，亞洲主要股市第 1 季漲幅已大，進入第 2 季，經濟數據轉弱與財報不確定因素，對股市形成上檔阻力。此刻貿易摩擦加大，外資可能暫時退場觀望。惟中國這次冷處理川普推文，並如期參與貿易談判，顯示政策延續「不冷戰、不對抗」的主軸。

其次，多數中國企業今年展望多表示，上半年為谷底，下半年可望回溫復甦。整體而言，楊國昌認為，大舉衝突機率並不高，影響程度不會像去年嚴重。若中國股市大幅重挫，遁入熊市，投資人仍可採取定期定額策略，逢回分批布局，按過去經驗，都能帶來不錯的回報。

產業觀察上，第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，貿易戰突顯經濟結構的必然轉變，各國廠商開始將產能移出中國，轉往東南亞國家或回流美國。屆時，製造業轉移生產基地設廠，所採購的新設備肯定偏向自動化及人工智慧，對於機器人產業的長期發展，將起推波助瀾之效。

其次，部分與 AI 相關的科技產品、零組件與軟體，以及醫療產業，目前並未納入提高稅率清單中，影響相對較小，而且這類產業受惠於人工智慧、大數據、雲計算等技術不斷創新，跨入門檻高於傳統製造業，能夠享有高毛利的優勢，長期降低景氣周期性波動的影響，並避開短線貿易戰的衝擊。

另外，民生必需品如：水、電、瓦斯等公用事業，著重內需市場，又有政府特許執照的保護，享有合理的利潤空間，長期營運穩健下，有能力配發高現金股利，其股息殖利率平均亦高於全球股市，同樣完全閃避貿易戰風暴，是市場震盪時絕佳避風港。

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