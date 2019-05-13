【安聯投信】漲多調節 僅歐非中東、拉美小幅淨流入

今年以來在資金面、基本面和政策面等支撐上演反彈行情的全球股市，如今面臨漲多調節壓力。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 5 月 8 日一周資金流向，除歐非中東、拉丁美洲等市場呈現小幅淨流入外，其餘主要股市均出現淨流出。

安聯投信表示，隨著時序上步入第二季，陸續來到相對高檔的市場，原本就面臨漲多調節壓力，加上又美中貿易談判進度又因美國總統川普的意外發言而再生波瀾，市場避險情緒隨之增溫，更加速全球主要股市回檔整理。

安聯投信分析，第二波關稅已於美東時間 10 日零時生效，而同時登場的新一輪中美貿易談判以「未有明確共識」收場，全球貿易走勢未明；但因川普上周五拋出「談判仍將持續進行」訊息、且與中國方面仍在溝通，顯示仍有轉圜餘地，激勵美股四大指數皆以小漲作收。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，美中貿易談判進度持續牽動市場情緒。根據美國「聯邦政府官報」（Federal Register）實施細節指出，加徵關稅對象為 10 日零時後離開中國海關之貨品，以中美貿易多經由海運且運送期達三至四周推估，若談判可於此期間取得進展，則仍有趨緩及轉改善空間。

謝佳伶表示，美國經濟及企業獲利仍維持正成長，部分循環性產業雖略顯疲軟，但減稅、法規鬆綁及潛在基建支出等正面因素，使經濟大幅下行可能性較低。

面對現階段市場的不確定性，謝佳伶表示，策略上，貼近大美國、且採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合，仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。建議投資人可善用成長股、可轉債和高收益債等三強資產，以多重資產策略鞏固核心資產，強化投資組合追漲抗跌的特性，穩健掌握長線成長獲利機會。

在台股的部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，第二波關稅雖因美中雙方談判暫時未果而生效，不過短線上影響有限，因市場早已大致反應可能上路的第二波關稅動作，以及部分企業也已針對可能的風險做好遷廠、分散風險等規劃，對現階段企業獲利影響有限。

展望後市，廖哲宏表示，在美中貿易情勢明朗前，盤勢難免反覆消化多空雜陳的消息面向，不過，拉長來看，聚焦成長性仍是主要布局策略方向，建議不妨趁第二季盤勢整理拉回之際，伺機汰弱留強，就長線趨勢明確的個股或族群逢低布局，並關注美中貿易談判進度以及第三波關稅動作是否會發生。

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。