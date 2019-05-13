新興市場貨幣閃崩前兆？隱含波動率升至八個月新高

根據《彭博社》報導，中美貿易談判破裂的擔憂導致全球股市震盪，各類資產波動率激增，其中新興市場貨幣隱含波動率上周歷經了去年八月以來最大漲幅，顯示市場先前多空對峙開始轉向。

渣打銀行外匯策略主管 Steve Barrow 表示，「這可能更多地是一種結構性的變化，而不是周期性問題。」現在市場更趨向於對閃崩作出反應，而不是在所有資產波動率都升高之時隨同走高。如今的貨幣波動，比如新興市場貨幣，大多是源於特定的內部因素」。

新加坡銀行 (Bank of Singapore Ltd.) 固定收益研究主管 Todd Schubert 表示，我們愈來愈懷疑中美貿易談判近期會達成任何有意義的協議甚至進展。

隨著貿易戰緊張局勢的加劇，該行減少對新興市場債券的投資，並認為債券市場並未反映美中貿易談判破裂的可能性。”

新興市場中，印尼、墨西哥和波蘭央行本周將舉行利率決議會議，儘管外部因素使得貨幣波動加劇，但預期利率仍將維持不變。

和馬來西亞和菲律賓央行不同，印尼央行可能優先考慮維持印尼盾穩定，而非經濟成長，尤其印尼盾上周才跌到四個月的低點，今天再跌 0.7%，進一步跌到五個月新低，在中美貿易緊張局勢升級下，印尼央行更有理由維持利率不變。

印尼盾進一步跌到近五個月新低。(來源：新浪財經)

新加坡 ING Groep NV 的經濟學家 Prakash Sakpal 上周五在報告中寫道，印尼央行似乎還未準備好加入寬鬆周期的行列。

墨西哥的高通膨和更大的外部波動性，抵消了第一季度經濟成長疲軟後降息的呼聲，預期發表強硬的基調的風險大降。

此外，經濟學家也預期，即使波蘭 4 月通膨率拉高至至一年半以來的新高，波蘭央行仍將在周三維持利率不變。