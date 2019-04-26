強美元推倒新興市場貨幣骨牌 阿根廷披索崩跌連創歷史新低

美元走強再度重創新興市場貨幣，除了土耳其里拉跌到去年 10 月以來新低外，阿根廷更在大選的不確定性、通膨飛漲及經濟萎縮下，阿根廷披索兌美元周三暴跌 3.42% 後，周四盤中更一度崩跌 5.65%，接連創下歷史新低紀錄。

阿根廷披索兌美元接連創下歷史新低。(來源：新浪財經)

阿根廷將在 10 月 27 日舉行總統大選，現任總統馬克里 (Mauricio Macri) 的民調下滑，而另一候選人前總統費南德茲 (Cristian Fernandez) 則節節上升，最新民調顯示，兩人的支持度已經不相上下。

打著民粹主義旗幟的費南德茲過去曾在位八年，由於大幅舉債，導致政府赤字失控。一位前經濟部官員表示，如果費南德茲的支持率再往上升，將進一步引發投資人對其過去主政期間的聯想，例如：實施貨幣控制的政策，市場對政府的信心危機將擴大。

國際金融協會拉丁美洲研究負責人 Martin Castellano 表示，投資人擔心大選過後，阿根廷可能出現民粹主義政府，加上政府能使用的貨幣政策工具有限，這些都是拖累阿根廷資產價格下跌的主要原因。

除了披索崩跌，阿根廷債市也遭受重擊，九年期公債殖利率大幅上升到 23.01% 創下新高，連帶拉丁美洲國家風險指數也躍升至五年來的最高水平，遠遠超過其他地區的新興市場。

阿根廷九年期公債殖利率屢創新高，來到 23.018%。(來源：investing 網站)

去年阿根廷的通貨膨脹率達到 50%，窮人人口占全國的 32%，再加上披索重貶、經濟萎靡等問題，都使得馬克里的競選連任之路愈來愈艱難。

摩根士丹利和法國農業信貸銀行均表示，隨著美元走強，阿根廷和土耳其國家的高收益資產備受打擊，也連帶使得開發中國家資產面臨愈來愈高的風險。

Merian Global Investors 駐倫敦的投資組合經理 Delphine Arrighi 表示，阿根廷的政經風險升高，已開始著手調降這些風險資產的部位。