貿易戰急劇升高 人民幣下跌至四個半月低點

由於中美貿易戰急劇升高，中國人民幣週一下跌至耶誕節以來低點。

離岸人民幣下跌至 6.9184 兌 1 美元低點，最近交易中，1 美元報 6.9134 元。

上週五，美國與中國的貿易談判無疾而終，川普總統週末發布推文宣稱，上週五將 2000 億美元中國商品關稅由 10% 調高至 25%，並威脅對中國商品全面加徵關稅後，美國已居於有利位置。

北京週一採取報復行動，宣布對 600 億美元美國商品課徵 25% 關稅，全球兩個最大經濟體之間的緊張進一步升高。

Brown Brothers Harriman 公司分析師寫道：「儘管雙方有著建設性互動，短期內，我們依舊悲觀。雙方於週末的叫陣顯示情況恐會惡化。」

被視為避險資產的日元與瑞士法郎週一上漲。

日元上漲至 109.16 兌 1 美元，上週五紐約尾盤報 109.95。瑞士法郎上漲 0.6%，1 美元報 1.0058 瑞士法郎。

美國股市週一重挫，投資人因而轉向避險資產。週一下午交易中，道瓊大跌逾 720 點。

Cornerstone Wealth 公司分析師說：「目前為止，賣壓仍屬有序，移除了部份股市泡沫，投資人應注意殖利率與美元走勢，評估未來方向。」

澳元下跌 0.9% 至 0.6941 美元。中國是澳洲的主要貿易夥伴，澳元對中國新聞因而敏感。由於澳洲經濟數據疲弱，投資人預期澳洲央行將降息，澳元亦因而受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 97.271，少有變動。