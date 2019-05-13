〈每日外資外匯觀點〉美股期貨又重挫 日圓等避險資產有機可乘

中美貿易情勢緊張，使得周一亞洲盤美股期貨再度大跌，市場避險情緒升溫，具避險概念的日圓上漲，美元指數維持在 97.33 附近震盪，除了關注美股動向外，市場也將關注美國聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 是否會發表偏鴿派的言論。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林策略師 Athanasios Vamvakidi 表示，貿易紛爭對美國外圍市場，尤其對歐元區和中國地區來說，是影響數據走勢的關鍵原因。

Vamvakidi 強調，若全球貿易危機加劇，預期將加大匯市波動，具避險概念的日元、瑞郎將上漲，而歐元及主要的 G10 貨幣兌美元將走軟。

摩根士丹利近期對歐元保持中性立場，建議持續做空歐元兌日圓；不過需注意的是，歐元近期獲得支撐，投資人正退出新興市場做多部位，轉向歐元。

IG Asia 市場策略師 Jingyi Pan 表示，美國對中國商品加徵關稅持續的時間越長，對全球經濟造成的損害就越大，而這可能讓日圓等避險資產受益。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，未來數日歐元兌美元可能進一步震盪整理，但總體來看，依然傾向中期走低，不過，在目前的匯價水位買入美元似乎過早，投資人仍然需要保持謹慎立場。