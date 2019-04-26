隨著美元持續走強 新興市場多頭開始變得日益謹慎

隨著美元飆升侵蝕了對高風險資產友好的市場環境，新興市場多頭開始變得謹慎。

彭博追蹤的所有 24 種新興市場貨幣本周都在下跌，而彭博美元指數邁向連續第三周上漲。

摩根士丹利和法國農業信貸銀行都機構表示，隨著美元上漲動力增強，打擊了像阿根廷和土耳其等國家的高殖利率資產，他們對開發中國家資產所抱有的樂觀看法面臨著越來越高的風險。油價上漲也加劇了對原油進口國經濟前景的擔憂。

「我們最近在略微降低風險，」Merian Global Investors 駐倫敦的投資組合經理 Delphine Arrighi 表示。

「硬通貨的估值看起來有點緊繃，阿根廷風險蔓延也明顯造成中風險倉位略降。但即使在新興市場貨幣中，我們現在也不那麼樂觀。」Delphine Arrighi。

Arrighi 表示，她對南非和巴西的態度變得更加謹慎，並補充說這兩種貨幣一般利差回報較低 ，容易被用作對沖全球避險環境的工具。她對土耳其也敬而遠之。

在轉向看好新興市場大約一個月後，摩根士丹利也在審視其立場。看好新興市場是對美元走低有「更大信心」的背景下做出的，因為美元走低將推動新興市場貨幣進一步的上漲。

周三，James Lord 為首的策略師在給客戶的一份報告中寫道，雖然該公司堅持其建設性觀點，但「該預期面臨的風險有所增加」。