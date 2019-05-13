【摩根投信】投資別選負心漢！ 歷史經驗顯示 高收益債券從未連二年負報酬

受到美國聯準會今年來放緩升息步調激勵，市場風險胃納量明顯提升，受到投資信心加溫激勵，全球高收益債市也跟著多頭氣盛。摩根投信統計自 1983 年以來高收益債表現發現，高收債市，除了從未連兩年繳出負報酬，且一旦報酬率由負翻正後連續正報酬機率高。眼見環球高收益債券坐擁高收益率，利率風險又相對低，投資標的又以美國為大宗，著眼於中長線收益，建議投資人若挑選環球高收益型債券基金，就要挑美國純度較高者。(見下表)

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，高收益債中長期勝率高，由於環球高收益債券投資標的係以美國高收益債券為大宗，所以採用巴克萊美國高收益債券指數為例，過去 35 年從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，連續上漲動能強勁，往往出現短則二年、長則六年的連續正報酬。

舉 2008 年為例，黃奕栩說明，隔年起甚至連續六年上漲作收，著眼於高收益債報酬去年在貿易戰等利空影響下而轉為負數，今年前四個月累計就強彈 8.7%，顯示未來維持正報酬機率高，建議投資人可多留意進場機會。

黃奕栩補充，歷史統計也顯示，持有高收益債券完整的全年表現皆遠優於年內最大跌幅，投資人若因為短期震盪而頻繁進出的話，反而無法享受高息收投資成果。不過，黃奕栩提醒投資人，環球高收益債券可投資標的多元，但多集中在美國高收益債券，因此，若挑選環球高收益型債券基金，就要挑美國純度較高者。

黃奕栩強調，舉出長達 35 年的歷史並不是為獲利掛保證。然，歷史的參考價值就是因為時間夠長，才值得做為參考，即便金融海嘯後景氣循環週期縮短，高收益債券相對於股票波動度較低的特質，從未改變。

另外，黃奕栩分析，高收益債券向來和景氣連動度高，搭配美國升息立場轉偏鴿派，不僅有助於舒緩企業資金成本壓力，更有助於風險性資產表現，加上市場對於中長線通膨以及利率的預期仍舊低迷，投資人仍偏好能提供較高收益標的。由於高收益債券具有高於多數債券資產的殖利率，及較短的存續期間，投資魅力持續。

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