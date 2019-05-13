【富蘭克林】台中銀行、富蘭克林專家出招 助媽咪樂投資享人生

為體恤一整年辛勞的媽咪，台中銀行與富蘭克林特別選在母親節前夕舉辦全球投資展望說明會，將由富蘭克林的專業講師解析當前的致富之道，並請來知名芳療師與貴賓分享樂活好心情芳香饗宴，內容豐富精采，既有財富管理規劃的精闢建議，也包含利用精油分享紓解生活壓力，廣受貴賓客戶歡迎，台中銀行與富蘭克林表示，媽咪無私奉獻給家庭的同時，也別忘了多愛自己一點，以基金理財為富裕人生作最充足的準備。

台中銀行 2019 年甫榮獲《財訊》財富管理大獎─本國銀行類別「最佳數位」及「最佳公益」等推薦銀行，而客戶的信賴與託付也反應在財富管理業務的績效增長上。台中銀行財富管理團隊引進多元且多樣化的理財工具，落實事前嚴密審核具市場需求之產品，為客戶建構攻守兼備完善的資產組合；事後密集訓練理財專員之技能，以提供盡善盡美的理財諮詢專業服務。再者，財富管理團隊陸續推出各項客戶回饋方案，包括「優利定存」、「生日禮讚」、「MGM」等優惠服務，落實「用心盡在其中」的企業理念，朝向本國銀行一線品牌的目標願景邁進。

台中銀行走過一甲子，在既有的厚實根基上，專業分工的模式積極轉型並壯大財富管理團隊，如今不只是原有台灣中部客戶首選的銀行，已搖身成為全台財富管理領域的佼佼者。為更精準提供客戶在投資理財的需求，台中銀行長期與富蘭克林合作，兩強聯手帶給客戶更多累積財富的契機。

在財富管理規劃上，富蘭克林提供的基金投資建議總能契合客戶所需，為理財帶來更多活水，放眼第二季，富蘭克林分析，美中貿易協商樂觀預期、美國就業穩健增長及中國減稅降費等政策利多齊發，可望激勵股市買氣。

富蘭克林表示，有鑒於聯準會鴿派政策助攻，新興市場漲相佳，而債市方面，美歐公債殖利率盤據低檔，將突顯新興國家債市的高殖利率優勢，加上新興國家匯價相對便宜的利基，第二季的基金配置主軸不妨鎖定新興股債市的雙新題材，精選 Alpha 獲利機會，藉由靠攏新興當地貨幣債券型基金及全球債券型基金，把握阿根廷、巴西、墨西哥、印度與印尼的當地政經改革題材，同時以亞洲中小型股票型基金，擁抱內需成長熱切與資金回流顯著的新興亞股生機。

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