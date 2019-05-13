這個時點卡位 投資級債賺贏股票

今年投資干擾變數不少，加上景氣存在反轉風險及降息預期升溫，若論風險和收益的性價比，在股債等各類商品中，投資級債可說是一枝獨秀。但何時是卡位的最佳時機呢？根據過去歷史經驗，降息循環啟動的前一年提早布局，投資級債勝率達 100%，平均報酬率更超過 2 成，不僅領跑高收益債及新興市場債，甚至大贏股票！

降息前一年 投資級債最佳買點

降息周期啟動有助於投資級債利差縮窄，保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅表示，在升息循環逐漸結束、至降息循環啟動期間，因市場對衰退擔憂增溫，往往會導致債券利差進一步擴大。然而，面對市場拋售賣壓，信用品質較差的高收益債更將首當其衝，相比之下，投資級債利差變動幅度相對穩定，甚至會成為避險標的，創造資本利得的機會。

何時進場最好? 毛宗毅指出，觀察過去 4 次降息周期經驗，降息循環啟動前一年進場布局，主要股債的平均報酬率方面，美國投資級債為 20.4%，與新興市場美元主權債 (20.3%) 旗鼓相當，但遠高於美國高收益債 (6.4%)，甚至狠甩 MSCI 世界指數 (-2.9%)。

市場遇亂流 高品質債耐震

景氣好壞與否影響債券違約率，景氣好，公司償債能力佳，違約率低；景氣差，違約率高。如何評斷公司償債能力？穆迪 (Moody’s)、標準普爾 (S&P)、英國惠譽 (Fitch) 等國際信評機構做出的信用評等是參考指標，信評等級高低由 AAA~D，分成「投資等級」與「非投資等級」，前者是 BBB 或以上等級公司發行的債券，企業體質好，違約率低；後者是 BB/Ba 或以下等級公司發行的債券，企業體質較差，違約率及波動性高，因此非投資級債又稱為高收益債券或垃圾債券。

由於全球經濟面臨下行壓力，評級較差的公司債違約率恐將攀升。毛宗毅指出，今年以來風險性資產漲幅已高，相對偏貴，經濟一旦轉趨向下，市場避險情緒使然，高收益債、新興市場債等風險性資產，資金撤出速度也快，利差因而擴大，影響相關資產價格表現，產生資本利損。

即使今年債券市場榮景可期，他認為，仍須慎防景氣衰退風險，信評等級佳的投資級債是配置首選，因為企業發債品質佳，市場規模及流動性也優於高收益債或新興債，若遇市場亂流，抗震能力較好，不僅票息能獲得保護，更有機會獲得資本利得，將有效提升投資組合的防禦力。

僧多粥少 投資級債具走揚力道

今年投資級債需求面暢旺，但籌碼面相對減少，有利於價格支撐及穩定。就供給面而言，JP Morgan 資料顯示，今年第一季投資級債發行量雖高，但到期量也多，使得淨發行量縮減為 740 億美元，較去年同期下滑 28%，預期今年全年淨供給量將較去年下降 24%。反觀需求面，卻是買盤不斷，今年初以來，77 兆美元流入債券，其中 30 兆美元為投資級債，資金仍持續流入，投資需求明顯增加。僧多粥少之下，投資級債續航力道仍強。

此外，貨幣寬鬆政策致使負利率現象漸趨顯著，毛宗毅指出，全球負利率的債券存量逐漸上升，至 3 月底約有 10.6 兆美元資金，較去年同期增長 14%，負利率債券存量增加將促使法人資金靠攏其他高品質或正利率的投資市場，美國投資級債成為首選之一。

從債市資金流向來看，法人確實早已嗅出投資等級債未來將有較佳表現，因而提前展開布局腳步，資金大幅流入投資等級債市，吸金程度甚於高收債及新興債。因此，在風險仍存的債市中，不妨跟著專家引路，前進投資等級債市場，不失為一個好方法，可以讓自己的債市投資趨吉避凶，賺取穩健收益。