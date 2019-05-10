美擬加中國關稅，該怎麼辦？

年初至今，全球股市受到中美貿易磋商大有進展而上演慶祝行情，然而就在市場毫無防備之時，上週末美國總統川普推文批評協商進度太慢，要再增加中國懲罰性關稅，並且可能對另外的 3250 億美元商品加徵關稅，中國股市立即在週一 (5/6) 出現了超過 5% 的跌幅。

1. 歷來強權磋商都是耐久戰，有波動很正常

中美雙方重回談判桌且雙方積極談判固然是好事，然而強權間進行磋商出現摩擦和衝突是常態，先前市場對於協商一帆風順的想法反而不實際。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/8。指數採 MSCI 中國總報酬指數，以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

近期報章雜誌大喊的 VIX 指數（用於衡量標普 500 指數未來 30 日的波動程度，又稱恐慌指數）飆高，引起投資人擔憂。細看上圖，可以發現 VIX 指數飆高，通常是中國股市趨勢反轉點。目前 VIX 尚在 19.3 的水位（截至 5/8），若情勢沒有惡化，目前中國股市長線趨勢反轉的機率不高。

2. 美國人挺川普，目前焦點在中國將如何應對

根據最新的民調結果，川普的支持度幾乎來到近兩年的高點，這讓川普更有空間用強硬的態度與中國談判。在去年加關稅後的結果也不難看出，加關稅對中國傷害不小，威脅再度提高關稅是美國逼中國就範的利器。

資料來源：Bloomberg，Real Clear Politics，「鉅亨買基金」整理，2019/5/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國接下來可能採取兩種策略，一是在週五前釋出善意，妥協達成部分協議，這將有助緩解市場悲觀情緒，中國股市可能反彈；二是美國如期加關稅後，中美兩方持續協商，股市將持續震盪，如果談判結果一拖再拖，可能再度影響全球貿易狀況。

3. 低基期效應有利下半年中國股市

年初至今中國股市表現亮眼，A 股融資餘額已由 7,490 億人民幣上漲至 9,419 億人民幣，小幅超過 2014 年以來平均，這波的回檔，將有利於中國股市恢復較為理性的狀態。而且，因為去年中國下半年的企業獲利不佳，所以今年下半年同期成長率的起始點較低，這種低基期效應有利推高成長率，進一步支撐股市表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/7。指數採滬深 300 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2019 年第二季為預估值。

目前中國貨幣供給年增率持續改善，顯示中國流動性好轉，且 M2 年增率為 8.6%（廣義貨幣供給年增率），與 M1（狹義貨幣供給年增率）相差 4%，在過往 M2 增速大於 M1 時，表示未來 6 個月股市應還有期待的空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

中國如何回應將是焦點，考慮添加避險資產

由於中國股市具備大漲大跌的特性，先前曾建議只把中國股市配置在衛星部位，也是基於這個原因。而當下中國會如何回應是重點中的重點，如果中國妥協或兩國展現更積極完成協議的意願，可能帶來報復性反彈；另一種可能性是美國以拖待變並如期加關稅，將會讓市場持續震盪。由於兩種可能性造成的結果懸殊，建議投資人在更清楚的方向出現前，別輕易追高殺低，可以透過添加避險資產，穩定手中風險資產的部位。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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