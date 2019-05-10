【第一金投信】美債殖利率蹲低 公債、投資級債價值顯現

美中貿易衝突野火撩原，市場避險需求大幅增加，引導美國 10 年期公債殖利率本周大幅回落，並觸抵近 1 個月新低。法人指出，貿易紛爭不斷，以及聯準會可能採取降息救市的預期，讓美債殖利率未來仍承受較大的修正壓力，美國公債與投資級債券投資價值因此顯現。

事實上，若統計 2000 年以來，美國 10 年期公債殖利率下跌期間，各類債券表現，以美國 20 年期公債平均漲幅最高，達 54.6%；其次是投資級債 21.8%，又以科技債平均漲幅 24.9%，最佳，金融債為 20.57%；而高收益債因為屬於風險等級相對較高的資產，平均漲幅只有 6.9%。

第一金彭博巴克萊美國 20 年期以上公債 ETF 基金經理人張正中表示，美中貿易衝突再起，市場對於本周談判是否能達成和解，眾說紛云。而即使達成共識，中方對於協議內容是否片面反悔，以及美方緊盯中方遵守協議的難度高，讓貿易衝突仍舊是未來的不定時炸彈。

張正中認為，貿易紛爭帶來的不確定性，讓股市震盪頻率增加，「對抗波動」成為投資人今年首要的課題。在近 10 年，美股共經歷四次危機襲擊，造成 S&P 500 指數自高點平均下跌 32.3%，同時期，美國 20 年期公債都呈現正報酬表現，平均漲幅 17.5%，成為分散風險、保護資產的最佳去處。

第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券 ETF 基金經理人王達榮指出，觀察川普揚言提高關稅後，市場預期聯準會下半年各月降息的機率明顯提高，7 月來到 16%、9 月 33%、10 月 42%、12 月為 58%，讓美債殖利率未來承受較大的壓力，同樣有利於金融債表現。

第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上科技業公司債券 ETF 基金經理人黃子祐表示，貿易戰衝擊下，科技類股成為眾矢之的，科技債順勢成為資金避風港。考量目前美科技業獲利能力轉強、淨負債比低，財務體質強健，科技債投資價值顯現。

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