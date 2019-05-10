繼先前的新興市場股票與債券基金解說文後，本篇文章將進一步探討台灣投資人同樣熱愛與吸睛的高收益債券基金。在高配息率的光環下，投資人又該注意什麼？除了配息率高低外，還有哪些指標是投資人不應該忽略的。

1. 高收益債券長期表現佳

長期持有高收益債券，正報酬機率高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林全球高收益債券指數與美銀美林美國高收益債券系列指數；資料期間: 1997-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

高收益債券基金襲捲台灣多年，除了較高的配息率外，出色的績效也是關鍵。從 1997 年至今，不管投資人於任何一個月份進場並持有 5 年的情況下，全球高收益債券上漲機率高達 97%，且報酬率中位數高達 7.5%，不比股市遜色。若投資人買進的是高收益債券中評級最高的 BB 級債券，上漲機率將進一步升高至 99%，且年化報酬率的第 10 百分位數高達 4.8%（代表 90% 的情形下，投資人每年報酬率都高於 4.8%）。

2. 扣除配息後，各級別債券價格差很大

從上表中，可看出越高評級的高收益債券指數，報酬率穩定性越高，且下跌幅度越低。投資人大多會認為較低評級的高收益債券不是透過更高配息率，來彌補高違約率的風險（目前美國 BB、B 與 C 級高收益債券有效殖利率分別為 4.63%、6.43% 與 10.61%），長期而言，報酬率不是應該更好？

「鉅亨買基金」認為關鍵就出在配息率到底能不能夠彌補違約風險，下圖為扣除配息後各評級高收益債券價格的變化，從 1998 年至今，BB 級美國高收益債券價格穩定，目前價格與 1998 年時差異不大；但較低評級的 B 與 C 級就不是這麼回事，兩者價格都比 1998 年時低了近 40%。因此，就算加上配息，BB 級美國高收益債券總報酬反而還高於 B 與 C 級（目前三者累積總報酬分別為 311%、225% 與 298%）。

高收益債券各評級價格變化

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林全球高收益債券指數與美銀美林美國高收益債券系列指數；資料期間: 1998-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 誰是高 CP 值的高收益債券基金

高收益債券基金債券評級與票面利率分佈

資料來源：Morningstar，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球高收益債券類別，但由於該類別中部份基金持有較高比重之政府債券，因此剔除持有政府債券 15% 以上之基金；資料日期: 2019/5/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

要找尋好的高收益債券基金，第一步便是定義何謂配息基金的高 CP 值。從上圖可看出，一般而言，當持有債券評級越低，基金票面利率就越高（由於部份基金配息率遠高與票面利率，配息可能來自資本利得，為公平比較，我們都採用票面利率）。投資人如何在債券評級與票面利率間取得平衡，就是關鍵。

我們設計了可衡量債券評級與票面利率 CP 值的指標，想了解詳細公式內容的投資人可參閱文末的附註。從個別指標來看，摩根環球高收益債券與瑞萬通博環球高收益債券基金在債券評級方面都有更高的效率（可帶給投資人相對於類似評級的情況下，更高的票面利率）。

*（基金票面利率－美國公債有效殖利率）／（美國公債評級－基金平均持債評級）

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高收益債也要找高品質，長期表現不輸人

建議投資人挑選高收益債券基金時，別再只看配息率高低。評級較高的高收益債券基金，儘管配息率可能不如人，但長期下來，累積報酬與上漲機率更高，更適合投資人長期持有。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 瑞萬通博 - 環球高收益債券基金 HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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