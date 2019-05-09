貿易戰再起 誰有機會可幫忙投資人防禦中美衝突？

自從 AlphaGo 相繼打敗世界圍棋冠軍與南韓棋王稱霸圍棋界後，更於《DOTA 2》、《星海爭霸 2》、《雷神之錘 III》等熱門遊戲中陸續擊敗頂尖業餘玩家，甚至連職業電競選手都甘拜下風。「人機大戰」一觸即發，其他各行各業 AI 浪潮大肆興起，像是今年初 IBM 研發出 AI 辯論機器人 Project Debater，雖結果與世界級辯論冠軍打成平手，也成功吸引了各界的高度關注。而其中，大家共同的疑問就是，到底是哪邊比較厲害？

近年金融市場內也紛紛推出 AI 機器人理財或智能投資，無論是主打鎖定小資族群的「低門檻投資」，或是針對 VIP 客戶強調「真人加機器人客製化財富管理」的服務等，不禁讓投資人好奇，到底是 AI 還是真人理專比較專業？ 對於投資人而言，到底該選擇哪一種形式來協助自身的理財呢？

其實，目前無論真人理專或是智能投資都各有強項，最重要的是，應該先了解自己的個性與偏好，再對應出你是適合與真人理專互動，還是適合自行操作智能投資？ 不妨先試著回答以下問題並評分，最後依分數來看自己屬於哪一特徵類型的人？幫助你在理財前先理出自己適合哪一種投資方法！

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