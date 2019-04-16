美中緊張局勢和緩 中國2月份連續第3個月增持美債

由於對美國經濟放緩的擔憂，外國人在今年 2 月購買美債的規模，寫下近 6 個月以來最多。與美國仍在進行貿易戰的中國，則連續 3 個月增持美國公債。

美國財政部週一 (15 日) 公布數據顯示，中國仍為美債的最大持有者，2 月份較前月增持 42 億美元，達 1.131 兆美元。日本仍是美債第 2 大持有國，持有 1.07 兆美元，較前月增加 22 億美元。

中國連續增持美債 (圖表取自 Zero Hedge)

整體來看，外國人在 2 月共購買 199.1 億美元的美債公債，是 4 個月來首度轉為購買。今年 1 月，他們賣出了 119.9 億美元的美債。

不過，曾被海外視為中國持美債離岸中介的比利時，則出現 101 億美元的減持。另一方面，各國央行也是連續 5 個月減持美債，近 11 個月有 10 個月為減持。

比利時減持 (圖表取自 Zero Hedge)

在美中貿易磨擦與經濟數據令人失望的背景下，今年 2 月大部分時間，美債殖利率呈現下滑，購買情緒加溫。不過，到 2 月的末段，由於數據不像原本預期那麼糟，美債出現拋售。

基準的 10 年期美國公債殖利率，在 2 月底跌到 2.71%，而以週一晚些時候的價格來看，目前 10 年期公債殖利率已經升至 2.554%。

BMO 資本市場利率策略師 Jon Hill 表示，儘管殖利率偏低，外國買家對美國公債的興趣依然持續。同時，在公債市場之外，海外對美國固定收益市場的需求，在聯邦機構債券及公司債的部分也明顯展現。

數據顯示，海外帳戶 2 月份增持 224.8 億美元的聯邦機構債，106.8 億美元的公司債。

另一方面，外國人連續 10 個月避開美國股票，2 月份為賣出 106.7 億美元，此前一個月為賣出 312.1 億美元。