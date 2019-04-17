風險偏好回歸 美債價格走低 殖利率重回上個月高點

美債週二 (16 日) 價格下跌，推動殖利率走高，因為穩健的企業獲利財報，提振了投資人的風險情緒，選擇股市而非債市進行投資。

基準 10 年期美國公債殖利率上揚 4 個基點，至 2.592%，是 3 月 19 日以來新高；2 年期美債殖利率升 2.3 個基點至 2.414%，30 年期美債揚 2.9 個基點，至 2.992%，也寫 3 月 19 日以來新高。

殖利率重回上個月高點

殖利率回到 3 月 19 日的水準，也說明 1 個月前籠罩債券市場，因聯準會引發的焦慮情緒已經消散。3 月 20 日，聯準會出人意料外的快速轉為鴿派，引發交易員押注，認為經濟恐將衰退，並促使 10 年期美債殖利率在 3 月 28 日跌至 2.338% 低點。

不過，接下來所公布的經濟數據大多優於預期，包括 3 月就業市場的復甦，使外界憂慮逐漸減弱。人們轉為相信，聯準會保持耐心背後，並沒有過於糟糕的大事需要擔心。

BMO 策略師 Ian Lyngen 週二表示，美國經濟數據並未惡化到聯準會非降息不可，這限制了殖利率的下限，因為不會有過於激進的寬鬆政策。

投資人棄債市回股市

投資人轉向擁抱風險資產，並促使美國股上上揚，標普 500 指數自 3 月 20 日以來上漲 3%。

隨著財報季初期數據偏佳，投資人信心更趨穩固。道指成份股 UnitedHealth Group 和 Johnson＆Johnson，週二公布的單季獲利都高於預期，提振了道瓊走勢，美國銀行和貝萊德的業績同樣超出預期。

週二公布的經濟數據，3 月份工業生產下降 0.1%，低於市場預期，3 月份產能利用率也降至 78.8%，為去年 7 月以來的最低，但這些數字未打擊股市，或推升債券價格。

BMO 利率策略師 Jon Hill 表示，紐約交易時段唯一真實的新資訊，是令人失望的經濟數據，但這未刺激債券價格走勢，債券已回到了 3 月聯準會開會前的水準。

在貿易方面，美國和日本週一開始在華盛頓進行談判，川普力圖減少美國對日本的貿易逆差。