【安聯投信】美中貿易干擾 台股周線收黑

受到美中貿易談判進度再起波瀾影響，全球市場走勢震盪，不過，在市場對於美中貿易談判出現轉圜仍有所期待支撐下，台股 10 日盤中雖由紅翻黑、但在美中貿易受惠股紡織等相關族群逆勢撐盤、幾大重要權值股亦相對平穩支撐下，終場下跌 20.68 點，收在 10712.99 點。周線收黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股走勢出現波動，主要有兩個因素：一是台股這波漲多後所面臨的獲利回吐壓力所致；一是中美貿易談判進度再生波瀾、反覆消息的紛擾，再次打亂了市場回溫的步調。

廖哲宏表示，面對接下來美中貿易談判進展，全球市場屏息以待；不過，回顧最近五個交易日，台股回檔 383 點或 3.45%，但相較於陸股、港股、韓股以及日股，台股表現相對這些股市要來得抗跌；技術面上，台股日前在跌破月線後，目前也已接近季線支撐。

在資金面，廖哲宏表示，根據證交所統計，外資近一周累積賣超金額逾 400 億元，不過，若從 10 日外資賣超金額來看，賣超力道顯然暫時出現緩和、收斂到 37.81 億元，對於外資籌碼是否會進一步鬆動，仍需要再關注匯市變化。

在國際情勢上，廖哲宏表示，第二波關稅雖因美中雙方談判暫時未果而生效，不過就短線上，其實影響有限，主要理由在於市場早已大致反應可能上路的第二波關稅動作，以及部分企業也已針對可能的風險做好遷廠、分散風險等規劃，對現階段企業獲利影響有限。

廖哲宏表示，針對接下來牽動市場走向的關鍵點，應該還是在於美中貿易談判結果，以及第三波關稅動作是否會發生。目前來看，儘管美中雙方談判在進行，不過，陸股 10 日以大漲逾 3% 反彈收盤的態勢來看，顯示市場對於談判結果出現轉圜仍抱持期待。

回到基本面，廖哲宏表示，就企業財報和營收表現來看，半導體第一季落底、第二季及下半年復甦可望確立，伺服器方面因國外大廠資本支出持平表現，料接下來成長動能有限；倒是 5G、散熱器及半導體載板 ABF 因有基本面支撐，未來仍是長線關注焦點。

在布局策略上，廖哲宏表示，在美中貿易情勢明朗前，盤勢難免反覆消化多空雜陳的消息面向，不過，拉長來看，聚焦成長性仍是主要布局策略方向，建議不妨趁第二季盤勢整理拉回之際，伺機汰弱留強，就長線趨勢明確的個股或族群逢低布局。

