〈中國商用地產走勢〉世邦魏理仕：區域經濟和擴大開放政策將帶來投資新契機

去年中國大陸商用不動產交易仍然活躍，於 2018 年再創高峰，總投資額達人民幣 2960 億元（約 438 億美元），年增 9.5%，外資商仲 CBRE 世邦魏理仕則指出，中國大陸消費升級、區域經濟和擴大開放政策將為商用不動產市場帶來新契機。

世邦魏理仕指出，中國經濟下行壓力和國際貿易不確定性持續，科技發展、消費升級、區域經濟和擴大開放政策將為商用不動產市場帶來新契機。大宗投資市場交易金額 2018 年在外資投資快速增長的推動下創歷史新高，預計 2019 年外資將持續活躍，內資投資熱度回升，資產端的供給也較為充裕。

世邦魏理仕認為，中國主要城市辦公室需求增長將放緩，核心區域韌性顯現，科技發展、靈活辦公空間，以及持續開放帶來的外資需求將帶來新的動能。零售業地產在消費站穩的背景下供需持續旺盛，線上線下的整合深化，商場跨界功能也將進一步升級。倉儲物流供應有望提升，京津冀、長江三角和大灣區三大城市群市場需求將維持穩定增長。

投資市場部份，世邦魏理仕建議，投資人優先關注一線城市商辦市場中的增值型物業，租賃面基本穩健的二線城市也具有投資潛力，而位於核心商圈及其邊緣的老舊中小型零售物業將受益於靈活辦公空間、長租公寓等潛力行業的發展，蘊藏著地產業改造更新及價值提升的投資題材。

對於工業物流市場，除一線城市外，京津冀、大灣區等城市群的基礎建設提升，對區內的二、三線城市也將是利多。 海外投資方面，世邦魏理仕認為 2019 年中國內資的跨境房地產投資將繼續受到壓抑，自用以及物流、工業園區、醫療養老等和產業相關的投資值得長期關注。

在中國境內的商辦市場方面，經濟成長和貿易環境不確定性並未排除。世邦魏理仕預計中國境內 17 個城市的辦公室新供給可望突破 1000 萬平方公尺，新供給總量預計較前一年小幅下降 1.3%。 在需求減緩與持續充沛的新供給相互作用下，中國境內主要城市 2019 年全年平均空置率預計將突破 20%，二線城市平均空置率料將接近 30%。