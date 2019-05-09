貿易戰「卡關」 港股偏強

中美貿易談判成為近期中港股市的最大變數，但港股的反應算是平靜；等待談判最後階段的變數釐清，資金流向的變化，可能使港股持續強於Ａ股。

【文／鄭志全】

內地五一假期過後，由於川普就貿易問題發表強硬聲明，再度引發市場恐慌。五月六日，恆指一度狂瀉逾千點，滬指開盤直接跌破三○○○點，收盤下跌五．六％，深圳成指、創業板指皆重挫逾七％。Ａ股上演一日暴跌，單日市值蒸發三．四兆人民幣，並且跌出了多項紀錄，包括指數跌幅、跌停家數都是近三年新高，市場對於中美貿易談判又提高了關注。

貿易談判陷僵局

五月一日，中美最新一輪談判在北京結束，當時美國財長梅努欽形容此次會談頗有成效。但白宮方面也設下了最後期限，並對外表示，兩周內必須達成協議，否則美國準備放棄談判。隔幾日，就見到川普在推特上發表強硬聲明，指責中國試圖重新談判，並警告要提高關稅。

如果美方態度不變，中美和談可能進入最後一輪，五月中旬能否達成協議，大家心裡都沒底，因此中美兩國股市的短期反應格外激烈。在最壞的狀況下，假設談判不成，會談沒有共識，美方把談判卡關的部分檯面化，然後放棄談判，則後續行情仍有震盪。但整體來說，延續一年多的貿易戰可能也就此定局，不至於演變成去年那樣，衝突不斷升級。

經過中美前十輪磋商，互徵懲罰性關稅以及中國的國有企業補貼問題，仍是會談的主要障礙。國企享有政府補貼，又涉及所謂「競爭中性」的國際原則，也就是國企利用與政府的關係，享有不正當的競爭優勢。政府部門透過發放補貼，對國企施加影響，對市場進行干預，這違反了中國加入世界貿易組織（ＷＴＯ）的承諾。

至於川普所說要對二○○○億美元中國商品加徵關稅二五％，原先是他在去年九月提出對中國的懲罰措施，預計在今年初實施，後因中美雙方在 G20 峰會之後正式進入談判期，而推遲該計畫。近日美國財長說中美會談嚴重倒退，可能是退回到去年九月的狀態。至於能否化解僵局，取決於美國是否願意取消關稅，或者分階段取消關稅，或者維持去年九月的原計畫。

今年以來美方不斷表示雙方和談順利，快要達成協議，可能就差在最終幾個議題的敲定。但是美方態度轉趨強硬，中國官方似乎提前意識到對股市可能產生衝擊，所以緊急採取應對措施。

北向資金回頭抄底

在六日股市開盤前一分鐘，中國央行宣布實施定向降準。自十五日起針對中小銀行實施較低的存款準備金率，預計釋放長期資金二八○○億人民幣（下同）。本來市場預期央行會在四月降準，預期落空後，下一輪實施降準的時間點預計在六月，沒想到又在緊急狀態下推出。央行前一次宣布降準是在今年一月四日，釋放資金約一．五兆元，Ａ股因此大受提振。此次降準則是貿易談判可能進入最終回合，提前逼出了官方放水。

來源：《先探投資週刊》 2038 期

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