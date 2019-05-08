【台新投信】資金充沛、殖利率誘人 台股Q2拉回找買點

台股自前波低點 9300 點附近一路反彈至 11000 點以上，波段大漲 1700 點，漲幅近 2 成。展望後市，台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，由於美國、台股皆近前波高點，獲利了結賣壓加大，加上中美貿易戰再起波瀾，預期第二季將進入震盪整理格局；不過有利的是，外資與熱錢仍在亞股尋找投資機會，今年以來對台股買超逾 1500 億元，另外，台股現金股利殖利率高達 4.5% 左右，居全球主要股市前茅，估計即使第二季拉回整理，幅度不致太深，反而逢低可找買點，以參與下半年的旺季及選舉行情。

沈建宏指出，今年全球主要央行貨幣政策同步轉向寬鬆，大大地挹注市場資金，這也是全球股市看回不回的主因之一。在充沛的資金行情帶動下，預期將吸引國際資金流向成長性及殖利率相對較高的新興市場，台股的股利殖利率居亞股之冠，受惠相對大。就外資動向來看，今年以來呈現月月買超台股的榮景，累計前四月買超台股高達 1578 億元，一反去年大賣台股逾 3500 億元的情形。

沈建宏表示，台股後市仍需關注一些變數，包括：一、貿易戰後續發展：川普再對中國出口美國 2000 億美元商品關稅從 10% 提高到 25%，中美貿易戰和解之日再往後遞延，觀察是川普此舉是否只是談判手段的一環，以及中美雙方後續反應。二、科技產業景氣：Samsung 與中國的華為陸續有新機上市，是否可以刺激消費者的買氣，與帶動電子供應鏈回補庫存的需求。三、中國是否陸續公布刺激經濟的政策內容。以上三變數若能朝正向發展，有利台股第二季呈現高姿態整理格局。

在類股布局方面，沈建宏指出，預期第二季在震盪格局下，轉向類股的輪動，布局重點在於是否具有不錯的股息殖利率，以及 2019 年產業是否具有題材性，看好具競爭力的半導體供應鏈個股；受惠 AI+IoT 與 5G 等題材的新設計、關鍵零組件與材料；汽車電子或電動車相關供應鏈；以及布局即將進入收成階段，營運將轉虧為盈或獲利將出現明顯成長的部分生技醫療相關類股。

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