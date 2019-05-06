亞股股匯雙殺 台幣低見30.94元創今年新低價

美國總統川普昨 (5) 日無預警在推特上發文，將於本周五 (10 日) 調高價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，由原先的 10% 提高至 25%，重挫今 (6) 日亞股表現，衝擊台幣盤中最低來到 30.94 元，創今年新低價位。

台幣今日以 30.93 元、貶值 2.3 分開出後，低點來到 30.94 元，創今年以來新低價，不過，匯銀人士指出，早盤尚未見到強勁的匯出壓力，目前匯市僅處在偏弱狹幅震盪的狀態，高低價差約 2 分左右，後續台幣走勢，仍有待觀察人民幣等其他主要亞幣表現。

對於川普宣布將於本周五對 2000 億美元中國產品加徵懲罰性關稅，稅率從 10% 提高到 25%，後續可能會再對 3250 億美元的中國產品加徵 25% 關稅，衝擊陸股重挫超過 3%，港股跌逾 2%。

而台股以下跌 90.94 點開出，隨後失守 11000 點關卡，早盤一度跳水重挫超過 180 點，最低來到 10903.86 點，多方防線退守 10900 點關卡。

主要亞幣也紛紛反映股匯雙殺壓力，人民幣領跌，貶幅逼近 1%，韓元貶逾 0.7%，星元、泰銖貶 0.2% 上下，但反觀台幣相對平穩，貶幅不到 0.1%；至於日圓，因具有避險效果，反而逆勢升值 0.6% 左右。