紐約匯市—聚焦美就業報告疲弱面 美元走跌

週五 (3 日) 交易， 美元兌一籃子貨幣下挫，因交易員聚焦美國 4 月份就業報告中的疲弱面，撇開不看聘僱優於預期、失業率下降至 49 年來最低點的正面表現。

分析師指出，工資月度成長只有小幅的 0.2%，且勞動參與率下降，促使一些人拋售美元。

紐約 Credit Agricole 貨幣分析師 Eric Viloria 表示，「這些疲軟的細節沒有提供令人信服的理由在已經相當看漲的美元部位再放上一些籌碼。」

ICE 美元指數下降 0.32% 至 97.521，本週跌幅約 0.5%。

在觸及一週低點 (1.1135 美元) 後，歐元兌美元上漲 0.21% 至 1.11955 美元，本週歐元兌美元上升 0.4%。

美元兌日圓下跌 0.38% 至 111.09 日圓，本週美元兌日圓跌幅 0.4%。

此外，ISM 公布的 4 月份美國服務業活動意外下降至 20 個月低點，這也加重美元壓力。

芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 和聖路易士 Fed 總裁 James Bullard 支持「Fed 今年年底前可能調降關鍵放款利率」的觀點，即便 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 兩天前才表示，他現階段沒看到調整利率上升或下降的必要。

Evans 在近期一次演講中提到，如果經濟持續軟化，美國恐必須降息。

Bullard 則表示，Fed 的政策利率「有點緊繃」且現行的通膨數據走在令人不安的低檔。

根據芝加哥商業交易所集團的 FedWatch，利率期貨暗示，Fed 年底降息的機率約莫 47%，又較前一日的機率數值 (50%) 下降。

其他主要貨幣中，由於市場臆測澳紐雙國的央行即將於下週降息，澳元和紐元走跌。

澳洲央行 (RBA) 預計 5 月 7 日召開會議，而紐國央行則於次日召開。分析師指出，在偏低的通膨報告公布後，2 國央行都有可能降息。澳元上漲 0.24% 至 0.7017 美元、紐元上漲 0.32% 至 0.6638 美元。