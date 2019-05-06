〈每日外資外匯觀點〉BK：非農數據雖好 但美元就是有些漲不動了

美國上周五公布非農就業數據，儘管數據表現良好，但美元指數卻收低，分析師開始懷疑美元走勢是否見頂；本周將公布的 CPI 及 PPI 指數，隨著天然氣價格上升至去年 10 月以來高點，市場關注通膨上升的風險將牽動美元進一步的走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，非農數據良好但美元指數卻下跌，此波漲勢暫告中止，美元見頂似乎透出端倪，同時為歐元、英鎊和其他主要貨幣觸底鋪路。

不過 Lien 仍看好美元的吸引力，因為美國經濟優於其它各國，聯準會也比其他央行更鷹派；並認為經濟和貨幣政策分歧是美元四月份上漲的原因，預期仍會持續帶動美元需求。

Pound Sterling Live 網站周五撰文指出，美國 4 月份非農報告顯示，美國經濟繼續全速前進，創造健康的新就業機會，並預期美元漲勢將持續。

Monex Europe 市場分析主管 Ranko Berich 也認為強勁非農就業數據顯示美元漲勢還未結束，儘管固定收益市場仍預期聯準會會降息，但此降息的預期，看起來比先前更「荒謬」了，短期內幾乎沒什麼能阻止目前美元的強勢。

不過，加拿大帝國商業銀行資本市場經濟學家 Andrew Grantham 卻表示，美國非農報告的數據細節，並不如整體數據顯示的樂觀；並預期聯準會直至 2020 年不會進一步升息，同時市場對降息的可能性反應有些過頭了。