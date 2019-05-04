台灣年輕人漂日進行式

文╱楊瑪利

台灣人真的很哈日。去年日本有 3000 萬海外觀光客人次，其中台灣人 475 萬，排名赴日外國人第三高。若以人均密度算，台灣則成為最愛去日本的國家第一名。

但是，堪稱全世界最愛到日本旅行的台灣人，一直以來到日本留學、工作與移民的人數卻不多。那是因為日本傳統上比較不接受外來移民，一直被批評相對封閉鎖國。但過去幾年來，日本已在快速改變中，正逐年向全世界一步一步打開國門。

以海外觀光客為例，近幾年日本才積極向外行銷觀光，由於具備豐富的歷史傳統與自然景觀，一動起來真的速度驚人。日本海外觀光客第一次突破 1000 萬是 2013 年，之後每兩年增加 1000 萬。預計 2020 年東京奧運時有望突破 4000 萬。

關注總統初選，也該關心年輕人未來

除了觀光，日本也逐年開放各國年輕人到日本打工度假的名額。以對台灣為例，2009 年首度開放，一開始限額 2000 名，2014 年增加到 5000 名，今年起再增加到 1 萬名。一開始要求赴日年輕人必須日文達到一定程度，後來又放寬不少。

過去不太接受外國移工的日本，也改變了。就在今年 4 月 1 日，日本才又剛剛新增許多特定技能的外國人可以申請到日本工作，預定五年內引進最多達 34 萬 5150 人。開放的行業甚多，包括看護、建築、旅館、農漁業、電機電子業等。

除了工作，現在連申請日本永住簽證，也愈來愈容易。原本「永住許可」的規定是要在日本工作滿十年，2017 年已修法為只要拿到「高度外國人才」綜合評分達到 80 分，再滿一年就可以申請。

今年 4 月初才剛抵達日本履新的台貿中心東京事務所所長陳英顯，就立刻感受到日本政府接納外國人「准！准！准！」的高效。他申請三年就勞簽證，3 月 4 日遞件，3 月 25 日便拿到，僅僅 18 天，審核之快速，令人咋舌。

日本人為何逐漸打開國門？說穿了是日本早在十年前，就已經從人口嚴重老化的國家，變成人口減少的國家，每年減少數十萬人，導致勞動力大短缺，如果不引進外國人到日本消費與工作，日本競爭力將會更加快速衰退。日本預估 2020 年缺工數就高達 384 萬人。

就在日本慢慢打開國門的時候，台灣年輕人間也在過去幾年吹起漂日風。根據統計，目前在日的台灣人總數為 5 萬 8456 人，已是 2012 年的 2.56 倍。其中取得工作簽證的台灣人，2012 年只有 1367 人，到 2018 年已破 1 萬人，成長近 7 倍。

《遠見》記者親赴日本採訪，分析日本開放國門政策，並訪問不少旅日台灣人。日本物價房租高，台灣人打工度假平均時薪約 1000 日圓，生活很辛苦，為何年輕人仍勇闖東瀛？而隨著日本國門愈開愈大，台灣人是否會快速增加赴日風潮呢？

其實台灣已進入 2020 總統大選前哨戰。光是國、民兩黨的黨內初選，遊戲規則就吵翻天，占盡新聞版面，哪位參選人能全盤關心台灣的人才政策，並關心年輕人的未來？

到目前為止，台灣對於引進外籍白領與專業人士仍然限制很多，繼續鎖國。當政治界的大人們還在吵來吵去時，台灣年輕人繼移居大陸、移居東南亞後，現在還興起移居日本風，持續人才外移中，成為一大隱憂。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 5 月

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