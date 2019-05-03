徐躍之 穿對個人基因色彩 另類人生路況導航家！

文．洪寶山

財經界有句話說：「你不理財，財不理你！」沒有好好善用自己的金錢就無法當錢的主人，而人一生中追求的事業財祿需要有桃花貴人相助，爾後進入婚姻組成家庭更需要智慧與情感經營。古代把運勢好壞歸咎於個人的姓名或五行八字，但時至今日，姓名學、八字以外，有更多科學理論運用來改變自身的運途，魅力是一種顯學，更是一種正向磁場，基因色彩大夫徐躍之說道：「只要能穿對你的基因色彩，好命就可成為一種習慣！」

丟掉吧！黑色易阻礙你的能量

從事基因色彩研究近三十年的徐躍之表示，自己從小對色彩的敏銳度很高，雖然年輕時想成為一名優秀的建築師，但他發現運用顏色的力量能更快速改變人的心靈。古代中醫把脈辨證論治，西醫用聽診器揪出病灶，但徐躍之用顏色改變人的情緒、仕途與情感，所謂「心」改「運」就改，而顏色的運用最常見的就是日常的穿著，大家都忽略衣服色彩帶給人的莫大影響，為此徐躍之感到相當惋惜。

徐躍之研究人的磁場和色彩之間的關係後發現，黑色竟然是現代人成功最大的障礙，因此作了一個空前絕後史無前例的大改變，就是放棄所有可能穿在身上的黑色，這樣的決定不但沒有造成穿著上的不便，反而發現整個人的心情更明朗，做起事來更有活力！徹底顛覆傳統印象中黑色是代表個人力量，他笑著說：「可別忽視其他顏色的能量，就算紅配綠也能真美麗。」

他提到一個案例，有位保險業主管業績相當好，客戶一個接著一個，這位主管深信黑色是專業的代表，但事實上他賺的錢左手進右手出，一直無法留住財富，甚為苦惱，因此找上他來做形象改造。徐躍之分析，「黑色」就像碳，燒的時候很旺，但燒完就變成灰燼，風吹過去就消失了。而「黑」這個顏色被時尚化、流行化後，很多企業便常使用黑色制服來代表專業，這反而容易消耗員工的能量，對企業長遠來說是種隱憂。

顏色穿搭要多變 不要患上色彩失調症

徐躍之強調顏色的穿搭就如同食物，沒有一種食物能提供全部的營養素，魚肉蛋奶五穀雜糧都要均衡攝取，而顏色的運用也是一樣，如果大家只習慣使用某種顏色，就患了所謂的「色彩失調症」，影響情緒、精神、肉體，連帶導致身心靈的失衡。因此只要去除大量使用黑色、不要一味跟風穿搭流行色，找到自己的基因色彩，穿對了你也能有林志玲如鄰家女孩般的親切可愛，也能有劉嘉玲的雍容華貴，衣服不一定要是 Gucci、LV、Armani，穿對基因色彩就是你最好的名牌。

基因色彩 讓你輕鬆成為好命女

那什麼是基因色彩呢？徐躍之依照每個人的膚色、眼神、五官線條以及身形和性格潛質區分成五種類型，像光源分成白光與黃光，不同的光源，每個人呈現出來的氣場也會不同。如果你常聽到別人說你今天看起來氣色很好、特別漂亮，那可能是你穿對自己的基因色彩，因此穿對色彩讓你變得更加亮麗。或是有人說今天你的衣服很好看，別高興太早，那反而是衣服搶了你的風采。穿錯顏色不但顯得老氣，人更變得黯淡無光。

基因色彩的五種類型分成「清晨」、「午后」、「黃昏」、「黑夜」與「黎明」，簡單來說「光」決定色彩的本質。例如清晨時的顏色看起來有活力、朝氣的感覺，到中午陽光正烈，湖水、藍天呈現出來則是清透明亮；夕陽西下時橙紅色的太陽讓人感到大地的豐收，入夜後萬家燈火、車水馬龍，呈現神秘詭異的氛圍，而黎明時刻則是天要亮不亮灰濛濛的感覺。所以徐躍之也把人分成清晨、午后、黃昏、黑夜四個主要的色彩，黎明的顏色則不建議使用。

舉例來說，林志玲是清晨型的女生，適合暖色系 (黃味) 穿著，可愛柔柔的鵝黃、淺橘穿在她身上，雖然年過四十還是很年輕漂亮。而午后型代表人物就是張曼玉，冷靜、知性有智慧，把清爽的乳白色放在她身上就顯得很優雅。

劉嘉玲是典型的黃昏型代表，牽牛花紫或普魯士藍等尊貴的顏色放在她身上就顯得雍容華貴。黑夜型的代表人物是王菲，一個神秘的女人，冰紫或深巧克力色、異國浪漫的顏色就對了。至於黎明的色彩是不透不亮沒有能量的，什麼顏色都加了灰調，若要透過色彩來賺錢或獲利，黎明型的這些色彩都不能穿。

穿對色彩外還要穿對色味！

此外，徐躍之更是第一位將顏色分成「藍味」與「黃味」的色彩大師，如「午后、黑夜型」的「藍味」，以及「清晨、黃昏型」的「黃味」，更加凸顯基因色彩的準確性。只要了解自己是屬於哪種類型，紅橙黃綠藍靛紫統統都可以穿，差別只在色味的不同 (色彩的味道)。

日常穿搭的衣著除了顏色外，還分成上著與下著，各自代表著不同的意義。上著指洋裝、上衣，代表婚姻、情感、桃花、子女，未婚女性則是影響桃花運。而下半身指外套和裙子，代表財祿、事業、貴人、旺夫。徐躍之發現台灣女性朋友都著重在上半身，下半身都相當隨興，他常分享一句話─褲裝褲裝好命踢光光，裙襬裙襬好運擺進來，你會發現你的運勢將大不同。

職場穿搭術 男生女生各有技巧

顏色會影響個人磁場，上班族又該如何穿搭才能有助事業運？像金融或保險業制服清一色為黑色，又該如何有技巧的搭配呢？徐躍之建議，男性穿著方面，領帶相當重要，它代表你的企圖心，如理財投資或業務行業等，顧客要能安心的把錢交給你，建議可以選擇藍色，給人一種信賴感，而西裝外套不知怎麼搭配就選擇灰色，襯衫以白色為主。女性若必須穿著公司制服者，則可根據自己的基因色彩去穿搭適合的內衣褲，這是自己可以掌握的部分。另外由家裡到公司或下班後可以穿自己基因色彩的衣服，這都是補強的方法。

媒體及許多知名女性成功人士常說到「女人要多愛自己一點」，為自己煮一頓健康美味的晚餐、上一堂爆汗的皮拉提斯運動或是安排一趟旅遊，都是愛自己的表現。徐躍之提到，適時改變穿搭，脫掉你的牛仔褲、丟掉一成不變的居家服，把自己的基因色彩穿在身上，自然能散發女性的光采與魅力。

穿對顏色不只擁有財富，更擁有自信，女性要懂得善用顏色與衣服妝點自己，讓自己看起來賞心悅目，生活才不會枯燥乏味，缺乏前進的動力。

想要當個好命女，讓另一半或是職場的貴人主動協助自己嗎？想要讓自己輕鬆優雅完成事情，改變生命的節奏，讓好命成為一種習慣嗎？徐躍之提醒：「你今天是否穿對色彩了？」

來源：《理財周刊》 975 期

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