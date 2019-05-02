〈專訪〉NB路博邁 羅伯‧德里康尼根：新興本地債擁三利多 上漲可期

新興本地債今 (2019) 年初以來已經有一波漲幅，但 NB 路博邁新興市場債券團隊共同投資長羅伯 ‧ 德里康尼根 (Rob Drijkoningen) 認為，新興本地債因擁有三大利多，今年剩下的時間，仍預期有進一步上漲空間，投資組合配置上加碼墨西哥、俄羅斯、土耳其、印尼等國家的當地貨幣債。

經過去年第四季的市場修正後，今年資金明顯流入新興市場債券，顯示投資信心已回升。不過，德里康尼根指出，由於年初以來資金流入仍以美元計價債多於本地貨幣債，此也多少反映資產的表現上，截至 4 月底，美元計價新興市場債漲幅約 6.5%，略高於本地貨幣債上漲約 3%。但過去兩周，已見到本地債資金流入更明顯，預估投資信心將可望持續回升。

德里康尼根表示，今年驅動新興本地債券表現的有利因素有三，包括：一、主要還是在新興市場經濟成長，尤其是中國仍位於正向的成長軌道；二、新興市場匯率被大幅低估，未來具升值空間也是一利多；三、加上具吸引力的評價。

新興市場經濟成長正向 中國刺激政策逐漸發酵

德里康尼根表示，預計今年整體新興市場 GDP 為 4.4%，雖然比起去年的 4.6% 略為減速，但不同於去年的是，美國今年刺激效應已到尾聲，今年 GDP 預計為 2-2.5%，升息壓力降低，且美元升值機會不大，將有利新興市場貨幣表現，並連帶支撐新興市場經濟。

德里康尼根也預期今年聯準會大概率維持利率不變，如果下半年真的有升息動作，主要也會是考量通膨走揚的壓力，因此對於實質利率不會有太大影響，所以去年美國實質利率飆升的負面因素今年明顯消除，有利新興本地債。

中國也是另一重要關鍵，中國經濟今年以來表現良好，顯示相關刺激政策逐漸發酵，預估今年 GDP 為 6.4%，如果今年中國經濟表現優於預期，將會推升整體新興市場經濟表現。

另外，可觀察新興市場經濟復甦的重要指標 - 製造業是否反彈，這部分可反映新興市場較長期的景氣走向。

新興市場匯率被大幅低估 未來具升值空間

德里康尼根表示，去年新興市場本地債表現落後，主要是因為強勢美元，強勁美國經濟成長 (但美國以外的國家經濟仍疲弱)，但這些因素今年都會相對平衡，因此新興市場本地貨幣債券今年表現將主要係於本身的題材，而非外在因素。

德里康尼根認為，新興市場匯率被大幅低估，未來具升值空間也是一利多。他建議投資人看新興市場匯率的時候不能只看即期匯率，因為投資組合不會只是單純的持有一國貨幣，而是還會有利息收入，所以要將利息 (carry) 的報酬也考量在內來看。

新興市場本地貨幣債殖利率 具吸引力評價

德里康尼根表示，目前新興市場本地債指數與 2010 年 10 月份的水準差不多，造成這段時間走勢持平主要是由於新興市場貨幣的實質有效匯率，其實從 2010、2011 年的過度偏貴水準，到現在是非常便宜的水準，這剛好也對應到過去這段時間美元的大多頭趨勢，不過，隨著美國經濟走向軟著陸，聯準會態度轉向鴿派及龐大的貿易赤字等，美元續強機會不高，同時新興市場經濟體的體質要比過去來得好，所以現在的評價面比過去更具吸引力。

其中，新興市場本地貨幣債殖利率大約在 6.2%，仍具吸引力，且略高於美元計價新興市場債。加上新興市場貨幣在過去幾年並無明顯表現，因此還有貨幣升值空間。

此外，德里康尼根表示，由於新興市場本地債券的實質利率遠高於成熟市場 (新興市場實質利率接近 3%，而多數成熟國家則位於負值區域)，因此，對於有收益需求的各國投資人比如歐洲與日本，包括機構法人，新興市場債仍將是不可或缺的配置標的。

針對今年主要的投資風險，除了看美國經濟，最重要還得看貿易戰臉色，德里康尼根表示，美中之間談判可能 5 月後會更明朗化，但要小心貿易戰壓力未來可能會轉移至美歐之間，之後美歐貿易戰仍存在很大的不確定性，加上歐洲本身比如英國脫歐、義大利等風險，這些都是今年要持續留意的風險。

德里康尼根提醒，若真的有重大且立即的風險浮現，在新興市場債券的投資策略上，就會轉趨保守，將投資組合的β值降低，並提高現金部位。

在新興市場本地貨幣債的個別國家加減碼策略上，德里康尼根表示，投資組合配置上將加碼墨西哥、俄羅斯、土耳其、印尼等 4 個國家的本地貨幣債；減碼捷克、匈牙利、波蘭。

而貨幣方面，則加碼烏克蘭、埃及與邊境國家如奈及利亞、塞爾維亞、哈薩克與等；相對減碼韓圜與泰銖。