【安聯投信】電子股撐盤 台股創波段新高

台股 3 日在 IC 設計、蘋概股、半導體及光學元件等重要電子股撐盤下，走勢相對亞股持穩，開盤後逐步持穩走高，終場收在相對高點，以上漲 91.81 點、收在 11096.3 點，續創波段新高，成交量 1148.17 億元；台股周線翻紅、周線上漲 143 點。

安聯投信表示，3 日台股續創波段新高，各類股漲跌互見，電子股扮演撐盤要角，包括：蘋概股，半導體、IC 設計、光學元件等族群齊揚，成為盤面聚焦重點；在其他類股方面，則以水泥的漲幅相對搶眼，而金融股也由黑翻紅，出現補漲，對支撐台股亦有一定助力。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段台股在 11000 點前波套牢區呈現箱型震盪，但量能未失控、外資持續站在多方。台股在指數大幅回升之後，盤面類股產生輪漲態勢，主流類股仍大多是圍繞在 5G 相關類股。

廖哲宏表示，第二季行情會波動，因為來到解套賣壓，但因基本面有在變好，大幅拉回不至於；接下來，未來六個月關鍵是選股，短期會有波動是正常，因為 10800 點至 11200 點間仍需要時間消化

在題材面，廖哲宏表示，企業財報陸續公布，第一季財報因基期較高因素，大多呈現年度衰退，主要是受中美貿易衝突所影響。不過，多數投資者更期待的是下半年展望，而非短期的不如預期。

廖哲宏表示，目前汽車電子還在庫存調整階段，晶圓代工第一季落底向上確立。隨者重量級法說登場，目前市場對下半年展望仍是抱持樂觀態度，主要投資亮點還是在於 5G 相關題材、蘋果供應鏈谷底反轉以及雲端伺服器等長線趨勢。

在資金面，廖哲宏表示，目前在外資動向還是呈現中性偏多，並未有大舉賣超現象，未來仍需持續留意後續動向。

在技術面，廖哲宏表示，台股現階段指數位置都還在短中長期均線之上， 目前要留意的是逢前波高點會不會有較強的賣壓出現。

展望後市，廖哲宏表示，盤勢若要再向上突破，需要有更大利多推動，以及基本面的支持。至於在觀察方向上，今年上半年企業獲利不好多已反映，但下半年企業獲利回升速度則是關鍵，建議可於 6、7 月，盯著第三季和第四季企業獲利表現是否如預期向上，作為投資上的參考。

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