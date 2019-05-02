全球央行接力高鴿 固定收益商品趁勢吸金

全球主要央行紛紛朝鴿派立場靠攏，推升債券行情，投信業者認為，在經濟溫和成長與低通膨環境下，可望讓防禦型的固定收益商品成為資金青睞標的，尤其看好高收益債與新興市場債券。

保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅表示，在溫和經濟且低通膨環境下，預期全球央行仍會維持寬鬆政策，儘管企業獲利受去年基期較高因素，導致今年企業獲利可能衰退，但整體而言，企業獲利仍有望在美國景氣築底回升下出現改善，建議可選擇基本面佳企業違約機率低。

觀察資金流向，過去美國投資級企業債長期獲得市場青睞，過去幾年度皆為資金淨流入，惟去年債券市場表現不佳，主要係因美國近幾年升息受到影響，因此國際資金罕見出現賣超。

毛宗毅表示，今年投資等級債券又新啟動買超榮景，但今年以來投資人心態顯得更加保守，市場資金已經意識到全球景氣進入高原期，開始作風險控管，故市場開始擴大布局防禦性較高評等債券，預料美國投資級債券型基金成長有望再創新高。

至於高收益債部分，根據統計，1983 年以來高收益債表現，高收益債除了從未連兩年繳出負報酬，一旦報酬率由負翻正後連續正報酬機率高，眼見環球高收益債券坐擁高收益率，利率風險又相對低，投資標的又以美國為大宗，著眼於中長線收益，建議投資人若挑選環球高收益型債券基金，就要挑美國純度較高者。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，高收益債中長期勝率高，由於環球高收益債券投資標的係以美國高收益債券為大宗，所以採用巴克萊美國高收益債券指數為例，過去 35 年從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，連續上漲動能強勁，往往出現短則二年、長則六年的連續正報酬。

黃奕栩分析，高收益債券向來和景氣連動度高，搭配美國升息立場轉偏鴿派，不僅有助於舒緩企業資金成本壓力，更有助於風險性資產表現，加上市場對於中長線通膨以及利率的預期仍舊低迷，投資人仍偏好能提供較高收益標的。